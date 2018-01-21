Люкс
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Микки-Маус, эротика и рентген

Как прошел Салон высокого часового искусства SIHH

Посетителям выставки показали не только часы, но и оригинальные инсталляции и арт-объекты

SIHH – одна из двух главных международных часовых выставок, ежегодно проходящих в Швейцарии. Старейшая, Baselworld, проводится в одном из крупнейших городов немецкоговорящей части Швейцарии. Это настоящая индустриальная выставка, собирающая тысячи производителей часов и комплектующих и десятки тысяч посетителей. Baselworld открыта для всех – достаточно просто купить входной билет. В 1990 г. у Baselworld появился конкурент – во франкоговорящей Женеве начал проходить SIHH. Изначально на этом Салоне экспонировались крупные «франкоговорящие» бренды из Швейцарии и Парижа, но позже организаторы открыли свои двери и для маленьких независимых марок. Первые четверть века своего существования SIHH был закрытым мероприятием, куда можно было попасть лишь по приглашениям, и лишь в последние пару лет Салон на один день стал открываться для широкой публики.

Если в Базеле дизайн стендов выставляющихся компаний из года в год повторяется – меняются только выставляемые в витринах часы, то в Женеве дизайнеры большинства экспонирующихся марок каждый год придумывают для своих стендов новые интерьеры, часто весьма затейливые. Так что внимания на SIHH заслуживают не только часы, но и сами стенды.

Титул «Самого дорогого» стенда на SIHH-2018 можно присудить экспозиции марки Ulysse Nardin, с 2014 г. входящей в группу Kering французского миллиардера Франсуа Пино, одного из крупнейших коллекционеров современного искусства. Пино предоставил на время работы SIHH четыре работы скандального британского художника Дэмиана Херста с его выставки «Сокровища затонувшего корабля «Невероятный», которая прошла в рамках Венецианского биеннале в декабре 2017 г. Экспонаты той выставки Херста – «сокровища с морского дна», включая фигуры «поросших» ракушками Микки Мауса и Гуфи. Херст действительно поместил свои работы под воду, а затем заснял процесс подъема объектов водолазами и сделал из этого выставку.

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