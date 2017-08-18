Ulysse Nardin возглавит бывший топ-менеджер Apple

Ulysse Nardin

Президентом швейцарской часовой мануфактуры Ulysse Nardin назначен Патрик Пруно. Об этом говорится в официальном сообщении группы компаний Kering, владеющей Ulysse Nardin. Пруно приступит к обязанностям 28 августа, он будет подчиняться Альберу Бенсуссану, главе подразделения «Часы и ювелирные украшения» Kering Luxury. Как уточняется в сообщении, основные задачи Пруно – развитие международной экспансии и расширение географии присутствия Ulysse Nardin на мировом рынке.

До приглашения в Ulysse Nardin Пруно работал в TAG Heuer - сначала директором департамента международного экспорта, затем вице-президентом по продажам и розничной торговле. В 2014 г. он присоединился к группе Apple Special Projects на запуске Apple Watch, с 2015 г. Пруно отвечал за бренд Apple в Великобритании и Ирландии.

В должности президента Пруно заменит Патрика Хоффмана, который покидает марку по собственному желанию, указано в релизе. Издание Revolution.watch пишет, что вместе с Хоффманом Ulysse Nardin покидает директор по маркетингу Сюзанн Урни — одна из трех первых сотрудников, работавших в Ulysse Nardin с момента, когда ее в 1983 г. купил Рольф Шнайдер. Хоффман работал в Ulysse Nardin с 1999 г., тогда он был приглашен на должность вице-президента по Северной Америке и странам Карибского региона. Хоффман возглавил Ulysse Nardin в 2011 г., после кончины Рольфа Шнайдера. В конце 2014 г. его вдова продала компанию группе Kering, Хоффман сохранил свой пост и занимался интеграцией Ulysse Nardin в новую структуру.

В 2015 г. Ulysse Nardin приняла решение сократить рабочий день сотрудников из-за снижения спроса со стороны российских покупателей, на которых приходилось около 25% продаж.

Основной причиной оттока покупателей Хоффман тогда называл последствия российско-украинского конфликта. Дорогой франк и снижение цен на нефть также сказались на продажах, цитировала Хоффмана швейцарская газета L`Express. В целом Ulysse Nardin прибыльна, но продажи не растут, резюмировал он.

«То, как мы производим наши продукты, – не изменилось, – описывал Хоффман “Ведомостям” изменения в Ulysse Nardin после вхождения в группу Kering. – Мы никогда не выходим за определенные границы в цене. Стоимость часов в коллекции Classico с нашим собственным механизмом, которые мы представили в прошлом году, начинается с 7500 швейцарских франков. Часы с нашим собственным турбийоном и с эмалевым циферблатом стоят 28 000 франков. На наш взгляд, это прекрасное ценовое предложение. Уходить вниз в базовой цене мы не собираемся».

Стоимость Apple Watch Series 2 в США начинается от $269. Стоимость часов TAG Heuer LINK Quartz 32 мм на официальном российском сайте TAG Heuer – 85 000 руб.

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