Швейцарские производители часов перестали видеть угрозу в умных устройствах

Экспорт швейцарских часов в прошлом году упал на 10%, а умных в III квартале 2016 г. – более чем на 50%

Швейцарские производители часов больше не видят угрозы своему существованию со стороны компаний, производящих «умные» устройства. «Я не хочу критиковать этих людей [производителей электронных устройств]. Но полагаю, что они продают просто технологию, а этого недостаточно. Людям нужны эмоции, мечты», – говорит руководитель часового бизнеса Tag Heuer и LVMH Жан-Клод Бивер.