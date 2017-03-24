Люкс

Швейцарские производители часов перестали видеть угрозу в умных устройствах

Отрасль переживает спад, но и продажи умных часов не растут
Экспорт швейцарских часов в прошлом году упал на 10%, а умных в III квартале 2016 г. – более чем на 50%
Экспорт швейцарских часов в прошлом году упал на 10%, а умных в III квартале 2016 г. – более чем на 50%
Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарские производители часов больше не видят угрозы своему существованию со стороны компаний, производящих «умные» устройства. «Я не хочу критиковать этих людей [производителей электронных устройств]. Но полагаю, что они продают просто технологию, а этого недостаточно. Людям нужны эмоции, мечты», – говорит руководитель часового бизнеса Tag Heuer и LVMH Жан-Клод Бивер.

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Комментарии  ()
kuznets
15:15 25.03.2017
Когда эл-е часы смогут держать заряд месяц и будут в 2 раза тоньше, начнется настоящая конкуренция.
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