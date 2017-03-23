Часы без заводной головки, 550 бриллиантов и узор витража аббатства

Chanel

Часы из коллекции Mademoiselle Privé, Chanel в этом году получили название Decor Aubazine. Рисунок циферблата вдохновлен узором витражей на окнах аббатства Обазин, где провела детство Габриэль Шанель. Часы, декорированные более чем 550 бриллиантами, будут созданы в количестве пяти штук

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