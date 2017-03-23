Часы без заводной головки, 550 бриллиантов и узор витража аббатства
Женские часы на выставке в Базеле – 2017
Новая версия часов Tradition Dame выпущена домом Breguet в корпусе из розового золота с безелем, украшенным 68 бриллиантами круглой огранки
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Часы из коллекции Mademoiselle Privé, Chanel в этом году получили название Decor Aubazine. Рисунок циферблата вдохновлен узором витражей на окнах аббатства Обазин, где провела детство Габриэль Шанель. Часы, декорированные более чем 550 бриллиантами, будут созданы в количестве пяти штук
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Одна из новинок Chopard - ювелирные часы из коллекции For you, украшенные бриллиантами и изумрудами огранки «груша» и «маркиз»
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На ювелирных часах Dior Grand Soir Botanic нет заводной головки - корректировать время можно специальным ключом - увеличительным стеклом, который вставляется с оборотной стороны корпуса. Dior изготовит восемь экземпляров Grand Soir Botanic
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Часы Lady 8 Flower оснащены автоматоном в виде распускающегося цветка, специальная кнопка для прямого включения которого размещена у отметки «2 часа». Циферблат украшен бриллиантами и сапфирами. Часы будут изготовлены ограниченной серией из восьми экземпляров
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Часы Swiss Alp Watch on the Rocks мастера H. Moser & Cie. сравнивают с кубиками льда, раскалывающимися на мелкие кусочки. Циферблат инкрустирован 232 сапфирами огранки «багет» разных оттенков общим весом 17,89 карата
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Модель Spirit Of Big Bang Moonphase в этом году представлена в четырех цветах. Во всех вариантах цифеблат, подчеркнутый камнями в тон, дополнен ремешком схожего оттенка
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Циферблат модели Ladies Calatrava из гравированного перламутра декорирован 98 бриллиантами и 89 розовыми сапфирами, еще 149 бриллиантов и 182 сапфира украшают корпус, а 65 бриллиантов и 82 сапфира - застежку ремешка
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Модель Link Lady 2017 — новая интерпретация модели Link TAG Heuer с браслетом со звеньями S-образной формы
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