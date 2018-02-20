«Люди платят нам, чтобы спуститься c горы, а не чтобы подняться»

Паскаль де Тьерсан, президент Société des Trois Vallées – старейшего оператора курорта во французских Трех долинах – рассказывает об опыте Куршевеля и о туристических перспективах Эльбруса и Архыза

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Паскаль де Тьерсан на альпинистско-горнолыжных соревнованиях Pierra Menta Личный архив

История компании Société des Trois Vallées (S3V) неразрывно связана с Куршевелем: одновременно с тем, как в 1946 г. по решению французского правительства был построен курорт Куршевель, появилась и компания S3V, управляющая его горнолыжной инфраструктурой – подъемниками и склонами. Благодаря прекрасно выбранному месту Куршевель превратился в суперпопулярный курорт, и на волне его успеха инвесторы стали оборудовать горнолыжные станции и в других частях Трех долин – появились Мерибель, Валь-Торанс; и Три долины превратились в крупнейший горнолыжный район мира.

С апреля 2014 г. S3V возглавляет Паскаль де Тьерсан – инженер, альпинист и горнолыжник. До ноября 2017 г. де Тьерсан входил в совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа» и в интервью «Ведомостям» рассказал об опыте Куршевеля в создании и эксплуатации туристической инфраструктуры и о том, что из этого опыта могут взять Архыз и Эльбрус.

– Я нашел результаты деятельности вашей компании за 2016 г.: оборот – 64 млн евро, чистая прибыль – 5,1 млн евро. Результаты за 2017 г. уже известны?

– Они будут почти такими же: доход от подъемников слегка упал, но хорошо сработали ресторан и агентство недвижимости в Мерибеле, так что суммарный оборот будет чуть выше 64 млн евро, чистая прибыль – 5–5,5 млн евро.

– Ваша компания называется Société des Trois Vallées, но обслуживает зоны катания только в Куршевеле, Мерибель-Моттаре и Ла-Танье. Почему?

Паскаль де Тьерсан инженер, альпинист и горнолыжник Родился 12 августа 1962 г. в Ницце. Окончил Ecole Centrale de Lille по специальности «транспортное машиностроение», имеет степень MBA (Ecole de Management de Lyon)

1980 работал носильщиком на базе для альпинистов Refuge des Ecrins (3178 м)

1985 работал в составе миссии «Инженеров без границ» в Сенегале

1988 поступил на работу в компанию Legrand, менеджер по продукту

1990 присоединился к семейному бизнесу – производству деревянных рам

1996 начал работать в группе SUEZ-Lyonnaise (ныне – Engie-Ineo), директор по региону Альпы

2005 перешел в компанию Cegelec (позже была поглощена Vinci), директор Vinci Facilities по региону Центр – Восток

2014 назначен президентом Société des Trois Vallées. В 2015–2017 гг. входил в совет директоров АО «Куроты Северного Кавказа»

– Действительно, наше название не очень соответствует нашей географии. В других частях Трех долин есть еще четыре оператора подъемников. Но мы очень хорошо взаимодействуем. В первую очередь это касается управления склонами и подъемниками – сообща решаем, есть ли угроза схода лавин, какие склоны оставить открытыми, какие закрыть... У нас единая схема трасс. И конечно, у нас единый ски-пасс на три долины.

– Какая компания из пяти самая большая?

– Наша, но работающая в Валь-Торансе SETAM – самая быстрорастущая. Исторически мы были самыми большими, но у Валь-Торанса более динамичная политика в области недвижимости. Там очень много недвижимости сдается, а у нас в Куршевеле и даже в Мерибеле – намного меньше. У нас новых спальных мест не появляется. И в результате за 12 лет мы потеряли 24% клиентов.

– Вы потеряли или другие нарастили долю?

– Число горнолыжников во Франции несколько снизилось, но глобально рынок растет. Мы проигрываем Валь-Торансу, уступаем иностранных туристов Австрии и США... Клиентура из России по-прежнему любит Куршевель, но и она изменилась: мы стали уделять меньше внимания их ожиданиям плюс слишком подняли цены.

– Из каких стран к вам приезжают клиенты?

– Четыре главных рынка – Франция (почти 50%), Великобритания (около 30%), Бельгия и Россия (по 7–8%). Самые быстрорастущие страны – Бразилия и Турция. В Куршевель 96% наших клиентов приезжают больше чем на один день, в Мерибель-Моттаре – 97%. Самый популярный ски-пасс – шестидневный на Три долины, его покупают 2/3 наших гостей.

Стратегические инвестиции

– Каковы основные направления деятельности S3V?

– В Куршевеле мы эксплуатанты подъемников и склонов. То есть отвечаем также за состояние склонов и их безопасность. В Мерибель-Моттаре мы также владеем рестораном на склоне и агентством недвижимости. Там это для нас стратегические направления деятельности.

Ресторан Le Plan des Mains мы построили потому, что нам нужна была точка притяжения на станции, чтобы туда приезжали люди из других долин. И потому, что соотношение цена – качество в ресторанах на склонах нас не удовлетворяло. Мы не хотели ронять цены в ресторанах, но хотели поднять качество. Потому что до этого рестораны на склонах были такие дорогие [и невкусные], что на обед люди предпочитали спускаться в деревни.

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