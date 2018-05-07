«Феллини и Grand Hotel Rimini связаны неразрывно»

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Генменеджер Grand Hotel Rimini Фабио Анджеллини в зале Fellini Grand Hotel Rimini

Grand Hotel Rimini, которым управляет Фабио Анджеллини, является национальным памятником Италии. Что наполняет генменеджера гордостью, но вряд ли делает его счастливым: охранный статус делает модернизацию отеля крайне затруднительной.

Отель был построен в 1908 г. и получил всемирную известность благодаря фильму Amarcord, созданному великим уроженцем Римини Федерико Феллини. Часть действия в фильме проходит непосредственно в гранд-отеле, но ни одного кадра настоящего Grand Hotel Rimini в Amarcord нет: Феллини снимал не биографический фильм о своей юности, а воспоминания о родном городе, который он покинул в 18 лет. Кстати, до того как Феллини уехал из Римини в Рим, он ни разу не бывал в Grand Hotel Rimini – отель был слишком дорогим для него. Зато к моменту, когда снимал Amarcord – уже в статусе самого знаменитого итальянского кинорежиссера, – за ним круглый год был зарезервирован один из трех люксов: тогдашний владелец Grand Hotel Rimini Пьетро Арпезелла всегда держал наготове номер 315 для своего друга – даже если все номера были распроданы и приходилось кому-то отказывать, рассказывает Анджелини.

В 2008 г. Grand Hotel Rimini сменил владельца – им стал Антонио Батани. После этого в отеле прошла серьезная реновация: в частности, во всех номерах были переоборудованы ванные комнаты, появилось сенсорное управление светом и жалюзи; был построен небольшой велнес-центр. Но в отеле все ещё есть большое поле для улучшений, признает Анджеллини. Он мечтает сделать открытый бассейн на территории отеля крытым, чтобы не тратиться на подогрев воды для нескольких смельчаков, которые решат искупаться в бассейне зимой. Генменеджер хочет построить зимний сад в парке отеля, где гости в холодное время года смогут коротать время за чашкой кофе или чая; сделать большой спа; переоборудовать террасу отеля, построенную в начале ХХ в. для танцев на свежем воздухе... Но все эти планы пока не находят понимания у чиновников в Риме: итальянская бюрократия как минимум не слабее российской, согласование даже обычного строительного проекта может растянуться на несколько лет, что уж говорить об историческом памятнике.

Впрочем, Анджелини не унывает: отель открыт круглый год, приближается высокий сезон, так что работы хватает.

– С 2008 г. Grand Hotel Rimini принадлежит группе Select Hotels семьи Батани. Насколько отель изменился за эти 10 лет?

– Группа растет постепенно. В 2005 г. появился первый 4-звездочный отель в Милано Мариттима, затем был построен 5-звездочный отель в Румынии, в Клуже, а в 2008 г. был куплен Grand Hotel Rimini… (В настоящий момент в Select Hotels входит 12 отелей, группой руководит Паола Батани, дочь Антонио Батани. – «Ведомости»). Семья Батани владеет всеми зданиями отелей, что довольно необычно для гостиничного бизнеса: обычно сети управляют отелями, но не владеют ими. Но у семьи Батани другой подход: они покупают недвижимость, чтобы управлять своими отелями наилучшим образом и чтобы гости чувствовали себя в этих отелях как дома. И мы, сотрудники отелей, воспринимаем туристов как гостей, приезжающих в наш дом, и мы делим этот дом с нашими гостями. Это не маркетинг, а наше действительное мироощущение. Мы всегда оказывали нашим гостям персонализированный сервис, и они всегда могли ощущать приватность. Хотя, конечно, сейчас все говорят о tailor-made service, но его сложно предоставить, когда вы работаете в промышленном масштабе. (Смеется.)

За эти 10 лет Grand Hotel Rimini изменился очень сильно. Но и туризм изменился очень сильно. Римини стал формироваться как туристическое направление в конце XIX в, тогда это было место отдыха знати. Вслед за аристократами сюда начали приезжать разбогатевшие капиталисты. И площадь, на которой позже будет построен гранд-отель, стала местом их встреч – у аристократов были дворцы, у капиталистов – [еще] не было (поэтому главный фасад отеля обращен не к морю, а к площади. – «Ведомости»). После Второй мировой войны наступает новый важный этап развития Римини: с 50-х гг. в Италии начинается экономический бум, который продолжается до 70-х гг., и Римини активно застраивается. В город поехали туристы всех категорий, было много музыкантов, артистов. Но и богатые туристы продолжали приезжать – им нравилось находиться в такой бурлящей атмосфере.

И для Grand Hotel Rimini начался новый период жизни. Его владельцем в 1962 г. стал Пьетро Арпезелла (он владел отелем, кажется, до 1982 г.). Он решил, что отель должен работать круглый год – чтобы сохранить качество сервиса и узнаваемость бренда – о Grand Hotel Rimini должны были говорить круглый год. Он первым понял, что при отеле должен быть конгресс-центр, чтобы обеспечить его загрузку в зимний период.

Но в 2007 г., когда синьор Антонио Батани решил купить Grand Hotel Rimini, его положение не было блестящим, отелю требовалась серьезная реконструкция. Но с 1994 г. здание Grand Hotel Rimini является национальным памятником и внесено в охранный список. Мы не могли производить ремонт здесь по собственному усмотрению – мы постоянно были вынуждены обращаться к регуляторам: «А вот это мы можем сделать?» Как вы можете догадаться, взаимодействовать с бюрократами в Италии совсем не просто. (Смеется.)