Директор по развитию туризма Санкт-Морица: «Вы услышите много нового и необычного»

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Герхард Вальтер, директор Engadin St. Moritz Tourismus Личный архив

Во втором десятилетии XIX в. с подачи Джорджа Гордона Байрона путешествие по Швейцарии стало обязательной частью европейского гран-тура для образованных и обеспеченных молодых людей. Но путешественников манили не только пример великого поэта и красоты местных озер и долин. Швейцарские шоколатье к тому моменту уже завоевали континент, открыв свои кондитерские во всех крупнейших европейских городах. Часть заработанного шоколатье возвращали в Швейцарию, открывая кафе и гостевые дома в родных городах и селах – т. е. туристическая инфраструктура в стране существовала уже тогда.

Сам Байрон, когда ездил по Швейцарии в июне – сентябре 1816 г., до живописной альпийской долины Энгадин не добрался, ограничившись ледниками Гриндельвальда. Но в 1820–1830-е гг. туризм начал развиваться и в Энгадине, чему поспособствовал экономический рост в странах Европы – в долине начали строиться новые дороги и отели. Тогда главным центром притяжения туристов в Энгадине был городок Самедан, а к Санкт-Морицу, находившемуся на 100 м над уровнем моря выше, путешественники поднимались реже. Хотя благодаря своим минеральным источникам Санкт-Мориц был известен уже со Средних веков – впервые их целебные свойства описал в XVI в. знаменитый лекарь Парацельс.

Из-за минеральных источников и началось становление Санкт-Морица как современного туристического направления. А первый павильон для Общества минеральных вод в Санкт-Морице в 1832 г. построил Йоханнес Бадрут-старший – отец будущего «изобретателя зимнего туризма» Йоханнеса Бадрута-младшего. Поначалу бизнес на водах в Санкт-Морице шел со скрипом, рассказывает Сюзанна Руф в книге «Пять поколений семьи Бадрут: пионеры гостиничного бизнеса и изобретатели зимнего туризма». Населенный пункт тогда состоял из двух частей: Санкт-Мориц-Бад и Санкт-Мориц-Дорф, и владельцы гостевых домов, расположенных по соседству с источником, противились строительству новых отелей; тем из гостей, кому не повезло поселиться рядом с источником, приходилось идти до него полчаса.

Все изменилось после учреждения в 1854 г. Корпорации минеральных вод Санкт-Морица. Два года спустя корпорация открыла новый спа-комплекс с гостевыми комнатами на 50 человек и двумя ресторанами. К 1865 г. комплекс разросся до 229 номеров. В том же году в Санкт-Морице открылся Hotel du Lac на 240 мест, а в 1892 г. – Neues Stahlbad Hotel на 320 мест. За четыре десятилетия с 1850 г. число гостиничных мест в Санкт-Морице выросло с 75 до 2000, указывает Руф.

В 1890-е гг. европейская экономика переживала период бурного роста после глубочайшего экономического кризиса 1873 г.: Британия была на пике колониального расцвета, Германия превратилась в ведущую промышленную державу на континенте, электричество меняло промышленность и повседневную жизнь, а железные дороги сделали путешествия гораздо быстрее и приятнее. Росли и швейцарские банки: эмигранты, преуспевшие в других европейских странах, возвращали деньги на родину и вкладывали их в местные проекты. Все это способствовало росту туристической индустрии Швейцарии, в том числе в долине Энгадин и Санкт-Морице.

Семь вещей, которые нужно сделать в Санкт-Морице помимо спуска по горнолыжным трассам

В конце XIX в. группа инвесторов попыталась сделать из Санкт-Морица «второй Давос» – начала строить санатории для больных туберкулезом, но в 1898 г. городской совет принял стратегическое решение запретить строительство любых санаториев, видя в них угрозу для летнего и зимнего туризма в спа-городе Санкт-Мориц.

Начало XX в. – золотой век в истории туризма: Европа наслаждалась экономическим подъемом и отсутствием войн, аристократы и нувориши наполняли Санкт-Мориц зимой и летом. Новые люксовые отели множились: в 1905 г. в Санкт-Морице был открыт Grand Hotel на 300 номеров (на тот момент крупнейшее здание в Швейцарии; сгорел в 1944 г. и не был восстановлен), в 1905 г. – Suvretta House, в 1913 г. – Carlton Palace.

Первую мировую войну туристическая индустрия Санкт-Морица, требовавшая больших средств на поддержание жизнедеятельности, пережила с трудом, но сполна покрыла убытки в «ревущие 20-е», когда город вновь заполнили богачи и аристократы. Пиком великолепного десятилетия стали Олимпийские игры 1928 г. После них наступил обвал Великой депрессии.

О регионе



Энгадин – Санкт-Мориц

горный курорт, объединяющий 11 муниципалитетов верхней части долины Энгадин

Население (на 31.12.2016): 17 013 человек (в том числе Санкт Мориц – 5084)

Количество занятых: 16 376 человек (сфера услуг – 80,68%, производство – 17,03%, сельское и лесное хозяйства – 2,28%)

ВВП на душу населения (2015):

93 275 швейцарских франков

Количество отелей

(из них в Санкт-Морице): 153 (38)

Мест в отелях (из них в Санкт-Морице): 13 430 (5249)

Мест в апартаментах

(из них в Санкт-Морице): 8418 (1264)

Число ночей, проведенных туристами в отелях:

Зима 2016/17 811 996

Лето 2017 740 579

В годы Второй мировой войны Санкт-Мориц превратился в город-призрак: единственным открытым отелем оставался Badrutt’s Palace. А первыми гостями Санкт-Морица после окончания войны стали американские офицеры, которых сменами отправляли на курорт для поправки здоровья.

Первые послевоенные Олимпийские игры, прошедшие в Санкт-Морице в 1948 г., подтвердили репутацию города как главного центра зимнего спорта.

В 1960-е гг. Швейцария реформировала налогообложение недвижимости, и богачи, как местные, так и из других стран, начали скупать особняки и шале в самых живописных частях страны. У многих это были вторые-третьи-четвертые (и далее) дома. Для Санкт-Морица это означало резкое увеличение числа «холодных кроватей» – домов, которые не сдаются и заняты хозяевами лишь несколько недель в году, хотя город несет расходы на поддержание инфраструктуры.

К тому же во Французских Альпах взошла звезда Куршевеля. Место для построенной в 1946 г. по инициативе французского правительства горнолыжной станции оказалось выбрано столь удачно, что очень быстро Куршевель стал любимым местом зимнего отдыха богатых французов и бельгийцев, а затем и сильных мира сего из других частей света. И отобрал у Санкт-Морица статус самого модного и шикарного места для тусовок в горах.

В 2007 г. 11 муниципалитетов Верхнего Энгадина решили объединить маркетинговые бюджеты – так появилась компания Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM Tourismus) – и продвигать направление в целом, пользуясь брендом St. Moritz как локомотивом. Но будущее показало, что это была ошибка: продвигать по одним и тем же каналам легендарный люксовый курорт и малоизвестные деревни, ориентированные на туристов совсем другого достатка, оказалось проблематично, и число туристов, приезжающих в Санкт-Мориц, начало снижаться. Ситуацию усугубил начавшийся финансовый кризис и рост курса швейцарского франка.

Исправлять ситуацию швейцарцы позвали варяга: в мае 2017 г. ESTM Tourismus возглавил австриец Герхард Вальтер. У него отличный послужной список: он возглавлял компанию по развитию туризма люксового австрийского курорта Лех, а следом – знаменитого Кицбюэля. Оценив положение дел, Вальтер принял решение разделить с 1 января 2018 г. маркетинг Санкт-Морица и Энгадина между разными командами внутри единой компании.

– Ваша карьера развивается по восходящей: сначала Лех, потом Кицбюэль и вот наконец вы на вершине – в Санкт-Морице.

– (Смеется.) Да, выглядит так, что я умею выбирать хорошие места.

– Но Санкт-Мориц как туристическое направление переживает непростые времена. Почему вы согласились на эту работу?

– По двум причинам. Во-первых, потому что Санкт-Мориц – самое культовое туристическое направление. И во-вторых – из-за сложности задачи, поскольку Санкт-Мориц потерял очень много туристов в последние 10 лет. Падение турпотока было вызвано комплексом причин. Во-первых, это резкое укрепление курса швейцарского франка к другим валютам [в январе 2015 г.]. Во-вторых, глобальный экономический кризис. И в-третьих – собственные ошибки.

– Действительно, ваша предшественница и ее работодатели 10 лет назад приняли, мягко говоря, странное решение – объединить маркетинг Санкт-Морица и Энгадина. Это то же самое, что продавать Bentley и Skoda в одном автосалоне. С 1 января 2018 г. маркетинг Санкт-Морица и Энгадина вновь разделен. Как вы теперь их продвигаете?