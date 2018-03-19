«В Китцбюэле всегда рады россиянам»

Мэр Китцбюэля Клаус Винклер рассказывает об экономике знаменитого курорта и о том, какую роль в его жизни играют россияне и Елена Батурина

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Мэр Китцбюэля Клаус Винклер Личный архив

У 860-летнего австрийского города Китцбюэля – две даты рождения. Вторая – превращение средневекового центра добычи серебра и меди в горнолыжный курорт – известна точно: 15 марта 1893 г. Именно в этот день мэр Китцбюэля Франц Рейш, вдохновленный достижениями полярного исследователя Фритьофа Нансена, совершил первый в Австрии горнолыжный спуск – с горы Китцбюэлер Хорн. Скептиков было много, но и последователи у Рейша нашлись очень быстро. Уже в 1895 г. в Китцбюэле прошли первые горнолыжные соревнования, в 1898 г. началось коммерческое и военное обучение горнолыжников, а в 1902 г. был учрежден Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.), который с 1931 г. проводит гонку «Ханенкам». За эти годы «Ханенкам» превратился в недельный фестиваль большого горнолыжного спорта, включающий этапы мужского Кубка мира в слаломе, супергигантском слаломе и – кульминацию – скоростной спуск, самый престижный и опасный в календаре Кубка.

После Второй мировой войны развитие инфраструктуры в Китцбюэле продолжилось, и город окончательно утвердился в качестве одного из ведущих горнолыжных центров мира – как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного отдыха. (В последние пять лет в номинации «лучший горнолыжный курорт мира» по версии World Ski Awards было только два победителя – французский Валь-Торанс и Китцбюэль.)

В России Китцбюэль обрел дополнительную известность в 2009 г., когда Елена Батурина, жена тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, купила здесь шале и 5-звездочный отель Grand Tirolia Golf & Ski Resort. «Радио Свобода», ссылаясь на экспертные оценки, сообщало в 2010 г., что инвестиции Батуриной в Тироль превысили 50 млн евро. Впрочем, мэр Китцбюэля Клаус Винклер говорит, что не заметил увеличения числа русских туристов на курорте после того, как Батурина купила здесь отель. Более того, из-за кризиса число российских туристов в Китцбюэле упало вдвое: с 26 833 ночей в зимнем сезоне 2012/13 до 13 362 в сезоне 2015/16. Но уже с прошлого сезона количество россиян на курорте вновь начало расти, и Винклер надеется, что их число достигнет прежних показателей. О том, что предлагает курорт туристам и местным жителям, мэр рассказал «Ведомостям». В разговоре также приняла участие Сигне Рейш – президент Агентства по развитию туризма Китцбюэля, хозяйка отеля Rasmushof и правнучка Франца Рейша.

– До Первой мировой войны Китцбюэль был главным зимним курортом в Тироле. Тогда это был однозначно люксовый курорт, поскольку только богатые люди могли позволить себе отдыхать в горах. Cтолетие спустя в Китцбюэле 8646 спальных мест, причем 43% номерного фонда – это 4–5-звездочные гостиницы. Каково позиционирование Китцбюэля сейчас – вы по-прежнему люксовый курорт? Вам нужно больше номеров, больше люксовых отелей?

Клаус Винклер: С одной стороны, мы продолжаем развивать наше люксовое предложение. С другой – у нас очень широкая клиентская база, к нам приезжает много молодежи, так как Китцбюэль предлагает хорошие возможности для фрирайда, что привлекательно для молодых людей.

Больше номеров и больше люксовых отелей нам не требуется. Важно, чтобы средства размещения всех уровней предоставляли качественные услуги.

Сигне Рейш: Да, качество первостепенно. И баланс семейных отелей и сетевых отелей – таких как Grand Tirolia или Kempinski – у нас очень хорош. Возможно, есть некоторый дефицит предложения уровня «2–3 звезды», но, надеюсь, найдется некто, кто восполнит этот пробел. В целом же у нас достаточный номерной фонд. Ведь сезон продолжается 365 дней. Да, в Рождество хочется больше номеров, в дни «Ханенкама» – тоже, но эти же номера нужно заполнять и в остальные дни.

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