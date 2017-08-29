Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ей не помешала потеря за год $100 млн, считает Forbes

В последние годы Батурина занимается гостиничным бизнесом в России, Австрии, Чехии и Ирландии, инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе Д. Гришкин / Ведомости

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина в пятый раз подряд возглавила рейтинг богатейших женщин России Forbes Woman. Журнал оценивает ее состояние в $1 млрд и отмечает, что за год оно сократилось на $100 млн. В общем рейтинге самых богатых россиян Батурина находится на 90-м месте. В списке богатейших женщин мира она находится на 1940-м месте и является там единственной россиянкой.

О том, что состояние Батуриной сократилось на $100 млн, Forbes писал еще в апреле.

В последние годы Батурина занимается гостиничным бизнесом в России, Австрии, Чехии и Ирландии, инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. В 2016 г. она заплатила $10 млн за офисные здания в Нью-Йорке, напоминает Forbes, а ее компания купила участок на побережье Средиземного моря на Кипре и планирует построить элитный жилой комплекс в Лимасоле с заявленным объемом инвестиций $40 млн.

За год участницы рейтинга Forbes Woman стали богаче на 25%, журнал оценивает их совокупное состояние в $7,3 млрд.

Среди дебютанток рейтинга издание отмечает жен президента «Лукойла» Вагита Алекперова Ларису и бывшего акционера сети «Седьмой континент» Владимира Груздева Ольгу и жену президента Татарстана Гульсину Минниханову (совладелец и гендиректор компании «Лучано»), одного из ключевых топ-менеджеров в команде Романа Абрамовича Ирину Панченко, дочь Геннадия Тимченко и невестку гендиректора «Совкомфлота» Ксению Франк.

5 богатейших женщин России

Топ-5 рейтинга с апреля сохранил прежний состав. На втором месте по-прежнему Елена Рыболовлева с $600 млн, которые она получила в 2015 г. после развода с Дмитрием Рыболовлевым. На третьем - председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева также с примерно $600 млн. На четвертом месте Ольга Белявцева, член совета директоров и акционер компании - производителя детского питания и минеральной воды «Прогресс» ($450 млн). На пятом - гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн).

Днем ранее Forbes Woman опубликовал рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников. В нем лидирует Гульсина Минниханова, которая в 2016 г. задекларировла 2,35 млрд руб. Издание оценивает ее состояние в $100 млн. На втором месте оказалась жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с задекларированным доходом 1,924 млрд руб. Ее муж в 2016 г. заработал всего 903 млн руб. На третьем месте – жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн руб., сам губернатор задекларировал доход в 3,6 млн руб.