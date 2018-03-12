«Мы сохранили дух пионеров»
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Наша встреча с президентом Агентства по развитию туризма Валь-Торанса Брюно Габэ начинается на парковке: Габэ забирает меня из новых апартаментов, построенных на окраине станции, и везет в ее исторический центр, в старейший отель Валь-Торанса, где у нас запланировано интервью. По дороге президент показывает мне местные достопримечательности: «Вот этот бар принадлежит датчанам, этот – англичанам. Этот отель – шведам: если вы зайдете туда и заговорите на французском, вас не поймут. На английском в Валь-Торансе говорят все».
Бум строительства туристической инфраструктуры во Франции случился в 1960–1980-е гг., когда экономика страны росла, соответственно, увеличивались доходы населения и отдых на летних и зимних курортах перестал быть привилегией только богатых, вспоминает Габэ. Валь-Торанс появился на картах в 1971 г., когда на высоте 2300 м по инициативе частных инвесторов были установлены первые подъемники, начали строиться апартаменты и проч. До этого там была только пара хижин, в которых летом жили пастухи, перегонявшие выше в горы свой скот. Когда местные жители узнали об идее построить дома так высоко, они сочли ее безумной: «На такой высоте невозможно жить, зимой снег занесет дороги, все замерзнут и умрут!» Поэтому никто из местных не захотел работать на новом горнолыжном курорте, и персонал набирали из других регионов Франции и даже других стран. «Люди приезжали в Валь-Торанс, не имея ничего – буквально с одним рюкзаком за спиной, – говорит Габэ. – По духу это были настоящие пионеры – как те, которые в свое время отправлялись на Дикий Запад. Они сначала работали официантками, поварами, рабочими на подъемниках, но постепенно заводили свои бизнесы – открывали рестораны, магазины, отели».
«И мы до сих пор сохранили этот дух пионеров, – добавляет Габэ. – Поэтому в Валь-Торансе никого не отвергают, всегда рады новым людям, которые приезжают сюда жить и работать».
В Валь-Торансе до сих пор продолжается строительство – как апартаментов, так и инфраструктуры для увеличивающегося количества туристов. По данным издания BrefEco, в период с 2010 по 2020 г. в различные проекты в Валь-Торансе будет инвестировано 839 млн евро. Причем строятся в Валь-Торансе не частные шале, а комплексы апартаментов, владельцы которых подписывают обязательство сдавать свои квартиры в то время, когда их нет на курорте. Так местные власти добиваются высокой загрузки, чтобы у местных ресторанов и магазинов всегда были клиенты, а у мэрии – налоги, чтобы содержать инфраструктуру в порядке.
Четыре года Валь-Торанс признается «лучшим горнолыжным курортом мира» по версии World Ski Awards. Победители в различных номинациях определяются по результатам интернет-голосования (в 2017 г. в голосовании приняли участие 1,6 млн человек из 85 стран). Секрет этого – не только в качестве сервиса, который получают гости Валь-Торанса, но и в круглогодичной работе с клиентами и партнерами курорта, объясняет Габэ: у Валь-Торанса очень продвинутая и постоянно обновляемая клиентская база, курорт очень хорошо знает своих гостей. «Считаем ли мы себя лучшим курортом в мире? Нет. Мы один из лучших, но мы понимаем, что нам еще многое нужно улучшать и развивать», – говорит президент Агентства по развитию туризма. Что именно и как, Габэ рассказал «Ведомостям».
– Валь-Торансу без малого 50 лет, но ваш курорт продолжает застраиваться – вниз по долине. Сейчас в Валь-Торансе 25 466 спальных мест. Видите ли вы пределы роста вашего курорта?
– Первоначальный проект горнолыжной станции в Валь-Торансе был «фараоническим» и включал застройку даже противоположного склона долины [по направлению к Морьену]. Он так и остался нереализованным, поскольку банк остановил финансирование – из-за первого нефтяного шока, который случился в 1973 г. Проект пришлось существенно уменьшать: то, что было построено, лишь четверть по сравнению с тем, что было запланировано изначально.
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