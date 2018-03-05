10 вещей, которые нужно сделать в Валь-Торансе
Помимо спусков по трассе
Оторваться в Folie Douce - самом шумном и самом популярном баре на склонах Валь-Торанса. Помимо бара в том же шале есть очень достойный ресторан La Fruiterie. Но просто завернуть в него с трассы, чтобы пообедать, не получится - столик надо забронировать заранее
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Совершить с похмелья Passage a la Tyrolienne – прокатиться с лыжами за спиной на тросе c высоты 3230 м до 3000 м (подъемник Télésiège du Bouchet)
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Отметиться аперитивом или дижестивом в баре старейшего отеля Валь-Торанса, который после смены владельцев и реновации называется Fahrenheit 7. Изначально отель управлялся группой Accor и носил название Novotel, потом – Mercure. Историческое фото отеля можно разглядеть в меню гостиничного ресторана Rotisserie
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Подняться на снегоступах к озеру Лу
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Запланировать романтический ужин в ресторане Diamant Noir отеля Koh-I-Noor. Гид Michelin в прошлом году лишил ресторан звезды, но в погребе Diamant Noir сохранился первый миллезим шампанского Amour de Deutz – 1999 года. Правда, только в магнумах (ценой 690 евро). Для настоящей большой любви
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Облачиться в Bogner или Descente и прийти в шале Олега Тинькова La Datcha под видом потенциальных клиентов. Единственное шале в Валь-Торансе площадью 1200 кв. м действительно впечатляет: 8 спален, бассейн, сауна, хамам, кинотеатр, спортзал... В винной коллекции шале, которую собирала дочь Олега Тинькова Дарья, есть уникальное белое Montrachet от Romanée Conti – единственное белое гран крю, которое продаёт знаменитое хозяйство. Бутылка 0,75 урожая 2003 г. оценена в 7000 евро
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Захватить с собой лопату, если вы решите приехать в Валь-Торанс на машине. Зима в этом году в Альпах очень снежная, так что через неделю автомобиль будет выглядеть, как на этом фото
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Отужинать в единственном звездочном ресторане Валь-Торанса Les Explorateurs в отеле Pashmina. После чего переночевать в иглу этого отеля
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Заказать за день до отъезда процедуру ухода за лицом в спа отеля Altapura. Жослин Сибюэ, хозяйка этого отеля (и ещё 10 других, входящих в сеть Sibuet, зародившуюся в Межеве), создала собственную линию средств по уходу за кожей Pure Altitude на основе экстрактов из горных растений
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Потренироваться несколько лет, нанять инструктора и совершить, возможно, самый длинный спуск в вашей жизни, по трассам и вне: с пика Caron высотой 3200 м до подъёмника в Orelle на отметке 880 м
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