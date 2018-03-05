10 вещей, которые нужно сделать в Валь-Торансе

Folie Douce

Оторваться в Folie Douce - самом шумном и самом популярном баре на склонах Валь-Торанса. Помимо бара в том же шале есть очень достойный ресторан La Fruiterie. Но просто завернуть в него с трассы, чтобы пообедать, не получится - столик надо забронировать заранее

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