Управляющий отеля «Метрополь»: «Все больше иностранцев приезжают в Москву, и это становится ключевым фактором для будущего»

Доминик Года рассказывает, почему он в 2013 году согласился променять Санкт-Мориц на Москву и как с тех пор изменилась столица и один из ее главных отелей

Доминик Года, генменеджер отеля «Метрополь»

Доминик Года сделал крутую карьеру в родной Швейцарии. На посту генерального менеджера знаменитого отеля Kulm в Санкт-Морице (где зародился зимний туризм) он совместно с продюсером из Цюриха Кристианом Йенни создал успешный джазовый фестиваль. Йенни этот фестиваль позволил в 2018 г. избраться мэром Санкт-Морица. А Года за несколько лет до этого решился резко изменить свою судьбу и переехал из маленького курортного города в мегаполис. В 2013 г. швейцарский отельер возглавил легендарный московский отель «Метрополь», который годом ранее купила компания российского девелопера и отельера Александра Клячина. В интервью «Ведомостям» Года рассказал, что изменилось в «Метрополе» за шесть лет под его руководством.

– Почему вы решились так радикально изменить свою жизнь и карьеру: сменить легендарный Kulm Нotel на московский «Метрополь»?

– Помимо Санкт-Морица я работал в Лозанне, в Дубае, в Нью-Йорке, и мне всегда нравилась атмосфера больших интернациональных городов. За 17 лет в Kulm я сделал многое: обновил отель, создал в нем спа, гольф-поле на девять лунок, клуб, новый ресторан, вместе с нынешним мэром Санкт-Моритца Кристианом Йенни мы запустили в городе успешный джазовый фестиваль... И я задумался о том, что пора что-то менять в своей жизни.

Но о переезде в Москву не думал. До тех пор, пока мне не представили этот проект и я не понял, что у «Метрополя» отличные перспективы. Потому что я не думаю, что в России есть другой столь же аутентичный отель, который имеет отношение ко всем этапам истории страны за последние 115 лет. Конечно, это большой вызов и большая ответственность – инициировать перемены в таком отеле. Но именно это и движет мной.

– Вы стали генеральным менеджером «Метрополя» в августе 2013 г. То есть вы дуайен среди генменеджеров люксовых отелей Москвы?

– (Смеется.) Не знаю – никогда не анализировал такую статистику.

– Насколько нынешний «Метрополь» отличается от того отеля, что вы приняли в 2013 г.?

– Надо начать с загрузки. Тогда это была настоящая головная боль: всего 40%. Загрузку в этом году мы планируем в 77% – при гораздо более высокой цене за номер, разумеется. Перемены, которые мы осуществили, касаются всего – как сервиса, так и интерьеров. Эти перемены были сделаны с глубоким уважением к наследию и истории отеля «Метрополь», которая одновременно является и историей России. И, скажу вам честно, это было сделать очень непросто.

– Обновление номеров вы уже закончили?

– Нет. К концу этого года мы обновим 85 номеров, мы восстановили исторический вход в отель (со стороны площади Революции), обновили лобби и ресепшн. Но задача – обновить все номера и создать спа с русской баней. Это займет у нас несколько следующих лет. Сейчас зона бассейна занимает у нас очень маленькую площадь, а задача – создать настоящий спа: с большим бассейном и зоной велнес, тренажерным залом, процедурными комнатами и залом для йоги.

– Место для бассейна у вас есть?

– Да, построим бассейн длиной около 20 м.

– Какова стоимость реновации?

– Извините, сумму я не имею права назвать.

– Когда откроется обновленный ресторан «Савва»?

– Осенью. На том же месте, где он и был, с теми же росписями и большими окнами на площадь Революции. Андрей Шмаков останется шеф-поваром ресторана, и кухня у ресторана останется прежней – русской, северо-русской, но ресторан перейдет под управление группы Аркадия Новикова.

– До этого интервью мы встречались с вами перед Рождеством на званом ужине в «Метрополе». После того ужина – прекрасного ужина, затянувшегося за полночь, – официантки валились с ног: они на прощание сказали мне, что работают уже 17 часов без отдыха. Скажите, часто ли случаются такие переработки в «Метрополе»? И возможны ли подобные переработки в люксовых отелях в Швейцарии?

– Это был действительно особенный ужин, я помню его. Мы пригласили обслуживать его лучших сотрудников, большинство из них днем работали в баре «Шаляпин». Как вы сказали, это был отличный ужин, и он длился дольше, чем ожидалось. Так что это была исключительная ситуация.

В Швейцарии, особенно в курортных отелях в разгар сезона, [рабочие] дни могут быть очень длинными. Тогда объединяются все [сотрудники отеля] и помогают сделать работу быстрее и лучше.

– Каковы главные элементы успешного отеля?

– Люди и атмосфера, которую эти люди создают. Гость по приезде должен почувствовать, что его в отеле ждут, что ему готовы служить. Конечно, ошибки возможны, но важна скорость, с какой они исправляются, и отношение, с каким эти исправления делаются.

– Каковы главные рынки для «Метрополя»?

– Конечно, это Россия – 35% гостей. Затем Италия, Франция, Китай, США, Германия. Далее – весь мир: от Латинской Америки до Дальнего Востока.

– У вас есть высокий и низкий сезоны?

– После 9 мая и до середины июля – это высокий бизнес-сезон. Который пересекается с высоким туристическим сезоном, продолжающимся до середины октября. Бизнес-сезон длится до конца года. Январь – март в Москве, как и в любом другом большом городе, низкий бизнес-сезон.

– Рождество и Новый год становятся более важным периодом для московских отелей?

– Да. Поскольку все больше иностранцев приезжают в Москву. И это становится все более важным, ключевым фактором для будущего. Мэр столицы ставит цель увеличить число иностранцев, приезжающих в Москву, и в последние годы их число удваивается каждый год. Главное – сделать процесс получения въездных виз более простым и быстрым. Это поможет не только туризму, но и бизнесу вообще, потому что больше деловых встреч и конференций будет проходить в Москве.

– Каковы другие вызовы для Москвы как туристического направления?

Надо отдать должное тому, какие большие изменения были сделаны в Москве всего за несколько последних лет. Все мои друзья и знакомые, которые приезжают в Москву из Швейцарии, приходят в восторг и начинают жалеть, что не запланировали более продолжительную поездку (смеется).

Москва и Россия в целом прекрасно провели чемпионат мира по футболу, мир узнал много хорошего о России. Этим надо пользоваться: привлекать к себе внимание, демонстрировать настоящее российского гостеприимство. Но надо сделать въезд в страну проще.

– Насколько успешным оказался ЧМ для вашего отеля?

– Это был очень успешный период. Мы боялись, что после ЧМ наступит провал, но этого не произошло – люди продолжали приезжать: ЧМ оказал очень позитивный эффект на весь год. В этом году летний сезон тоже проходит очень хорошо, и по итогам всего года мы планируем показать 2,5%-ный рост по сравнению с 2018 г.

– Какие у вас главные каналы продаж?

– На прямые продажи через интернет у нас теперь приходится более 20%. Мы много работаем с цифровыми каналами, чтобы привлечь молодое поколение, у которого совсем другие привычки бронирования отелей. «Метрополь», я думаю, знают все в России, но до смены собственника репутация у отеля была не самой лучшей. Теперь мы прилагаем большие усилия – у нас очень хорошая команда продавцов, маркетологов и пиар-специалистов, – чтобы сподвигнуть клиентов приехать к нам и убедиться, как сильно у нас все изменилось в лучшую сторону. Недавно я встречался с россиянином, который 30 лет работает на швейцарскую компанию, и он сказал мне, что и представить себе не мог, что «Метрополь» может стать настолько лучше.

– В отеле Kulm вы прославились созданием джазового фестиваля. Понятно, что курорт-отель и отель в мегаполисе – это совсем разные истории. И тем не менее: есть ли у вас идеи долгосрочных ивентов для «Метрополя», которые могут сработать на его репутацию?

– Конечно, курорт – это совсем другое: там сезон продолжается всего несколько месяцев и в них нужно упаковать все. В Москве совсем другая ситуация. У нас очень хорошие отношения с Большим театром, с Третьяковской галереей и другими важными культурными институциями города. Плюс гастрономия – она должна выделить «Метрополь». Архитектура, культура, история, гастрономия и спа – эти элементы сегодня формируют понятие «стиль жизни» и создают репутацию отеля.

– Почему «Метрополь» и Петровский путевой дворец, который тоже находится в вашем ведении, не входят в сеть отелей Azimut, которая также принадлежит Александру Клячину?

– Потому что Azimut работает в совсем другом сегменте. У нас есть синергия в организационных вопросах – закупки, бухгалтерия, но на этом всё. Нельзя смешивать такие разные бренды – страдать будет и один, и другой.

Петровский путевой дворец – это настоящий оазис в центре города. Мы стараемся загрузить его свадьбами, корпоративными мероприятиями. Он совсем рядом с центром города, но атмосфера там совершенно иная.

– Почему вы выбрали гостиничный бизнес для карьеры?

– Потому что одна эта профессия сочетает в себе множество. Ты должен знать производство, сервис, маркетинг, строительство. И конечно, ты должен любить людей.

– Каким вы видите будущее индустрии гостеприимства, сильно ли цифровизация ее изменит и насколько роботы и онлайн-сервисы способны заменить людей в отелях и ресторанах?

– В 1986–1987 гг., когда я работал в отеле Plaza Athénée в Нью-Йорке, шеф-поваром у нас был Даниэль Булю. Потом он открыл в Нью-Йорке ресторан Daniel и создал сеть Cafe Boulud. И однажды я прочитал, что в одном из его ресторанов (кажется, в Лас-Вегасе) готовят роботы. И я подумал: «Боже, куда мы катимся?!» Понятно, что роботы могут собирать автомобили. Или пылесосить ковры. Но зачем они должны готовить? Надеюсь, что как минимум в сегменте люксовых отелей гости будут по-прежнему предпочитать общение с живыми людьми, а не с машинами. Даже когда роботы станут настолько продвинутыми, что смогут поддерживать осмысленный диалог с людьми.

– Сколько консьержей в «Метрополе»?

– Пять. Все россияне, но они говорят на нескольких иностранных языках.

– Где сложнее искать людей для люксовых отелей – в Европе или в Москве?

– Везде сложно. Потому что главное – чтобы у молодого человека было желание работать в сфере обслуживания и ухаживать за гостями. Тогда его можно успешно обучить. Следующая задача – развивать его, обеспечить ему карьерный рост и убедить остаться в вашем отеле. И конечно, эволюция, которую совершил «Метрополь» была бы невозможна без талантливых российских сотрудников, без нашей постоянной работы по улучшению сервиса и постоянной работы над собой. Как только человек решает, что он совершенен, его развитие останавливается.

– Сколько у вас сотрудников?

– Около 350 на 350 номеров. Когда достроим спа, наймем еще несколько человек.

– По вашему мнению, квалификация российского персонала в индустрии гостеприимства стала лучше по сравнению с 2013 г.?

- Я вижу, что профильные вузы стали уделять больше внимания практическому образованию. А это очень важно, потому что позволяет студентам быстрее интегрироваться в рабочий процесс.