Даниэле Финци Паска: «На нашей планете нет другого спектакля такого же масштаба»

Даниэле Финци Паска (в центре), режиссер, писатель, хореограф, клоун Viviana Cangialosi

Едва 2,5-часовое шоу заканчивается и 15 000 зрителей и большинство из 6000 артистов покидают арену, Даниэле Финци Паска начинает репетицию: грядет национальный праздник Швейцарии и в спектакль, который идет в этот день, требуется внести небольшие изменения. Плюс над ареной во время спектакля в день праздника появятся самолеты швейцарских ВВС и тестовый истребитель уже вылетел к месту шоу – режиссер хочет понять, на какой высоте высоте реактивным самолетам пролетать над ареной, чтобы не распугать и не оглушить зрителей.

Да, швейцарский режиссер с итальянскими корнями, знаменитый и камерными спектаклями, и масштабными постановками вроде церемоний закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи, вновь взялся за крупный проект. Ему доверили поставить центральное шоу для Fête des Vignerons – Праздника виноделов, который три недели в июле – августе отмечают на берегу Женевского озера, в Вевэ. Бюджет всего праздника – $100 млн, и львиная доля его приходится на шоу Финци Паски: только временная арена на 20 000 человек обошлась в $20 млн, еще нужно добавить костюмы и обувь более чем для 6000 актеров, музыкантов и певцов. Во время спектакля актеры ходят между зрителями, и видно, что их наряды – не бутафория, которая придет в негодность через три недели, а качественно пошиты из настоящей ткани и настоящей кожи.

Так отмечают свой праздник виноделы Швейцарии. Точнее, Лаво, одного из самых красивых винодельческих регионов в мире, протянувшегося от Монтре до Лозанны. С виноградников Лаво, разбитых на холмах над Женевским озером, открываются настолько захватывающие виды, что ЮНЕСКО в 2007 г. включила их в свой список Всемирного наследия.

Виноделие в Западную Европу, и Швейцарию в частности, принесли римляне. С VI по XII в. изготовление вина было уделом христианских монахов, а с XIV–XV вв. эстафету у них стали перенимать разбогатевшие швейцарские буржуа. И с тех же самых пор виноделие и вино стали частью светской культуры Швейцарии. Вино было неотъемлемым атрибутом карнавалов, но в 1797 г. виноделы Лаво решили не ограничиваться традиционной процессией, а провести собственный праздник, на котором отметить лучших работников, для чего на рыночной площади Вевэ была временная арена, вмещающая 2000 человек.

Мероприятие не стало ежегодным – всегда мешали внешние и внутренние обстоятельства: сначала наполеоновские войны, потом экономические кризисы и новые войны, но всегда возрождалось с промежутком в 20–25 лет. Последний раз Fête des Vignerons проводился в 1999 г., а до этого – в 1977 г.; праздник этого года стал 12-м по счету начиная с 1797 г.

Шоу Финци Паски рассказывает о годе винодела – от сбора урожая до следующего урожая – и, шире, о взаимоотношениях человека с природой. Повествование ведется через диалог девочки Жюли и ее дедушки. Из 5800 актеров профессиональных около 20, говорит режиссер, остальные – жители Вевэ и соседних городов и деревень; они прошли кастинг, каждый из них получил одну роль и сыграет ее во всех 20 представлениях, что запланированы в рамках Fête des Vignerons.

Помимо вина в спектакле Финци Паски нашлось место и для других культовых продуктов Швейцарии – молока и сыра. В «молочной» сцене на арену выходят 40 коров, ведомых своими хозяевами! Кастинг проводился даже для коров: на 40 мест было 120 претенденток. Победительницы участвуют в шоу все три недели, для рогатых артисток неподалеку от арены был построен временный коровник.

Естественно, только спектаклем Fête des Vignerons не ограничился: на эти три недели набережная Вевэ и прилегающие к ней улицы и площади стали огромным ресторанным кластером, в котором появились временные заведения с самыми разнообразными кухнями: от местной до тайской, индийской и вьетнамской. Именно сюда отправляются артисты после представления – прямо в сценических костюмах, – где под аккомпанемент местного вина продолжают петь и веселиться. И это уже бесплатное представление – для тех, кому в этот момент повезло оказаться за соседними столами.

Отдельный зал на Fête des Vignerons отведен под дегустации: ежедневно здесь представляют шесть вин (каждый день новые) из всех винодельческих регионов Швейцарии. В последнюю пару десятков лет швейцарские виноделы значительно улучшили качество своих вин, но они так и не вышли на международный рынок: 98% швейцарских вин потребляется внутри страны. Причин несколько. Во-первых, многочисленность винодельческих регионов и производителей с небольшими объемами производства, что затрудняет маркетинг. Во-вторых, мешает дороговизна рабочей силы в Швейцарии, что сильно влияет на себестоимость местного вина: годовая зарплата работника на виноградниках Лаво, где из-за крутизны склонов многие операции по-прежнему осуществляются вручную, – $80 000! Так что в ресторанах и магазинах швейцарские вина всегда будут дороже французских и итальянских сопоставимого качества. Что не мешает швейцарцам обожать свои вина. Именно с вина начинается наш разговор с Даниэле Финци Паской.

– Прекрасный спектакль, спасибо! На утренних шоу вы раздаете зрителям буклеты и бутылки с водой. А сцена свадьбы в вашем спектакле разыгрывается ровно в 12 часов. И я поймал себя на мысли, как было бы круто, если бы у зрителей вместо бутылок с минеральной водой были бы маленькие бутылки с игристым вином. И в полдень вся 20-тысячная арена с шумом бы открыла эти бутылки! Вот это было бы по-настоящему иммерсивно!

– (Смеется.) Люди на Fête des Vignerons начинают пить с 10 часов утра. Так что мы решили лишний раз не вводить их в соблазн и дать им воды. Но посмотрим: может быть, через 20 лет [организаторы Fête des Vignerons] дойдут [и до вина на представлениях]. Хотя люди тут пьют везде, пьяных нет: для местных вино – это часть их жизни и они пьют его, чтобы почувствовать радость [а не опьянение].

– Почему вы согласились стать главным постановщиком Fête des Vignerons – 2019?

– Меня пригласили, и, конечно же, я согласился. Потому что это уникальный проект: на нашей планете нет другого спектакля такого же масштаба, такого же размаха! Плюс традиции этого праздника уже три века. Плюс я родом из этой страны.

Даниэле Финци Паска режиссер, писатель, хореограф, клоун Родился в 1964 г. в Лугано в семье фотографов

1986 вместе с братом Марко и Марией Бонзиниго основал Театр Сунил

1991 премьера спектакля «Икар». Пьесу Финци Паска написал в тюремной камере, где оказался после отказа служить в армии

2005 поставил для Cirque du Soleil шоу Corteo

2006 режиссер церемонии закрытия ХХ зимних Олимпийских игр в Турине

2010 по заказу Театрального фестиваля им. Чехова поставил спектакль по собственному тексту «Донка – Послание Чехову»

2011 с коллегами создал Compania Finzi Pasca, объединившую Театр Сунил и продюсерскую фирму Inlevitas

2012 выпускает «Верди. Реквием» в Мариинском театре

2014 режиссер церемонии закрытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи

2019 ставит спектакль в рамках Fête des Vignerons в Вевэ

– Когда вы начали работу над этим спектаклем?

– Семь лет назад. Тогда мы заложили базу. Репетиции мы начали в январе этого года.

– Ваше шоу поражает размахом: 5800 артистов, больше 500 певцов, сотни музыкантов. Как был организован репетиционный процесс?

– В январе мы построили копию арены и репетировали на ней. В мае, когда была построена настоящая арена, перешли на нее. Репетировали отдельными блоками.

– Сколько у вас профессиональных актеров?

– Около 20 из 5800. Мы приняли всех, кто выразил желание сыграть в спектакле. А затем провели тестирование: кто лучше двигается, кто хуже и т. д. Лучших танцоров определили в танцевальные номера. Единственный персонаж, для которого предусмотрена дублерша, – это Жюли. На все остальные роли – по одному актеру.

– В предыдущем интервью «Ведомостям» вы говорили, что работаете с актерами, «как садовник, с леечкой». Как вы работали над проектом Fete des Vignerons?

– Так же. Для меня любой актер – драгоценный цветок, за которым нужно ухаживать. И я ухаживаю.

– Еще одна сцена, которая мне очень понравилась в вашем спектакле, – та, где актеры танцуют в виде игральных карт. А карты эти вы перерисовали: каждая наполовину осталась классической, а на другой половине вместо червей, бубен, пик и треф появились солнце, снежинки, виноградные листья и лозы. По-моему, очень оригинальная идея. Не думали напечатать такие карты и продавать их?

– (Улыбается.) Мы уже напечатали. Можно их купить.

– Бюджет Fête des Vignerons – $100 млн. Есть ли у вас цель сделать мероприятие прибыльным?

– Да, цель именно такая. В рамках праздника в городе проходит множество мероприятий. Если ты пройдешься по нему, то увидишь, что город полон самыми разнообразными событиями.

– По количеству артистов ваш спектакль на Fête des Vignerons превосходит закрытие сочинской Олимпиады. Что было ставить сложнее?

– Олимпиады сложнее. Поскольку это гораздо более комплексный проект. Постановка на Fête des Vignerons гораздо ближе к театру. Возможно, это вообще самый большой спектакль в мире.

– Позвольте еще один вопрос про закрытие сочинской Олимпиады. Я мечтал задать вам его с февраля 2014 г. – как увидел церемонию закрытия Игр: насколько вы интересуетесь фигурным катанием?

– Почему ты спрашиваешь про фигурное катание?

– Потому что мне кажется, что вы упустили важный момент, который стоило отобразить на церемонии закрытия. У вас на церемонии появлялись русские и советские композиторы, писатели, поэты. Но кто из иностранных болельщиков знает Есенина, Ахматову и даже Пушкина? Пушкин – великий русский поэт, великий реформатор русского литературного языка. Но какое это имеет отношение к спорту и Олимпиадам?

Между тем бесспорный и очевидный вклад русской культуры в мировой спорт есть. Я имею в виду русскую классическую музыку и фигурное катание. На каждой Олимпиаде фигуристы завоевывают медали под музыку русских и советских композиторов. Только в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли золото под вальс Арама Хачатуряна, Патрик Чан и Тесса Вирту со Скоттом Мойром завоевали серебряные медали под музыку Сергея Рахманинова. Вот что нужно было показать на церемонии закрытия: фрагменты выступлений чемпионов прошлого и настоящего; и напомнить зрителям, музыка каких композиторов помогла им победить!

– Но у нас были российские композиторы! Наше шоу было про российскую культуру. А есть композиторы российского происхождения, про которых большинство и не знают, что они из России. Вот тебе фамилия композитора Темкина известна?

Как выглядит «самый большой спектакль в мире»

– Нет.

– Именно! А Дмитрий Темкин – четырехкратный обладатель «Оскара», который написал музыку к самым известным голливудским вестернам. Так что кто более знаменит, кто менее, кто какой вклад внес – зависит от того, откуда смотреть. Мы делали шоу в Сочи про российскую культуру.

– Хорошо, давайте вернемся в Вевэ. Вы чувствуете, что ваш спектакль за время праздника эволюционирует?

– Он становится лучше: его элементы исполняются четче, быстрее.

– Насколько вы удовлетворены тем, что у вас получилось и как проходит Fête des Vignerons?

– Я очень, очень доволен и горд, это большой успех.

– В Вевэ я приехал из вашего родного Лугано, видел новый культурный центр Lugano Arte e Cultura (LAC), резидентом которого стала ваша театральная Compania Finzi Pasca. Что означает это резидентство?

– Лугано – это мой родной город, так что то, что у нас есть там сцена, – это дань уважения родине. Компании [Compania Finzi Pasca] уже 37 лет, мы живем вместе все эти годы – это уникальный случай. Мы много путешествуем, у нас есть еще одна площадка в Монреале. В Лугано мы играем спектакли нашего репертуара: за 3,5 года их посмотрело 37 000 человек – и это в городе, население которого составляет 40 000 человек; люди возвращаются вновь и вновь. Зал не огромный, но очень хороший, театр – один из лучших.

– Но цена строительства LAC составила $200 млн. В Лугано были дискуссии – нужна ли небольшому городу столь дорогая площадка?

– Для некоторых культура – это всегда повод для дискуссии: что именно нужно, сколько это должно стоить? То же самое и со спортом: нужны ли огромные стадионы, гигантские бассейны? В Лугано был театр – его снесли, чтобы построить казино. Так что нам был нужен новый театр. И в Лугано была серьезная художественная коллекция – баронов фон Тиссен, которую перевезли в Мадрид (в 1992 г., так как семейная вилла в Лугано стала слишком мала для разросшейся коллекции – «Ведомости»). Лишившись ее, город утратил место на художественной карте мира. Но мечтал обрести его вновь, чтобы вновь организовывать серьезные выставки. Так что Лугано нужен был театр и нужно было пространство для художественных экспозиций. Сколько это должно стоить – это, конечно, повод для дискуссий, и такие дискуссии ведутся во всем мире.

– Простите за банальный вопрос, но каковы ваши творческие планы? В предыдущем интервью «Ведомостям» вы говорили, что хотели бы поработать со Славой Полуниным. Какой-то конкретный проект у вас с тех пор появился?

– После Лугано я буду ставить спектакль в Женеве. Потом у нас будет турне по Америке: Канада, Мексика. Я буду ставить Прокофьева в Пекине. Спектакль Corteo, который я поставил для Cirque du Soleil, приедет в Европу.

Со Славой мы уже много лет говорим, что надо что-то сделать вместе. Я обожаю его и обожаю его команду и знаю, что он обожает нашу. Надеюсь, что этот день придет и сможем сделать общую постановку.

С Россией у меня по-настоящему тесные связи. С Чеховским фестивалем. С Валерием Гергиевым – у нас есть идеи вновь поработать вместе в Мариинском театре. Олимпиада в Сочи эти связи только упрочила.

– Над шоу для Fête des Vignerons вы начали работать семь лет назад. Как далеко расписан ваш календарь?

– Проекты всегда долгосрочные. Календарь заполняется очень быстро – до 2021 г. он уже расписан. Но я хочу всегда оставлять место для проектов-сюрпризов. И хочу отходить от гигантских проектов, хочу вернуться к театральным, камерным постановкам – мне это необходимо.

ВЕВЭ

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