Огромный ресторан тоже был пуст, только за барной стойкой у самого входа сидела пара чернокожих, которые смотрели баскетбол, да где-то в глубине небольшая компания справляла день рождения. Я присел к ребятам за барную стойку, мы разговорились – оказалось, что они веб-дизайнеры из Канады. Закончив со стейком и каберне, я достал свой походный хьюмидор – в нем помещаются как раз три сигары. Канадцы с радостью взяли предложенные мной «черчилли». Но только мы их раскурили (да, тогда в США еще можно было курить в общественных местах!), как дверь распахнулась, и в ресторан ввалились два пьяных белых качка – один под два метра ростом и весом за 130 кг, второй поменьше, на 100 кг: «А че это вы в нашем баре сигары курите? А нам?» Я сидел ближе всех ко входу и показал им пустой хьюмидор: «Извините, больше нет». – «То есть для ниггеров есть, а для нас нет?!» Ситуация становилась все более напряженной, чернокожих откровенно провоцировали на драку. В какой-то момент мои веб-дизайнеры спрыгнули с высоких барных стульев, и оказалось, что они чуть выше барной стойки – весу в них было 100 кг на двоих. «Придется, – думаю, – за них впрягаться: почти подружились. Сначала надо попробовать вырубить большого – тот, что мельче, гораздо пьяней, с ним потом разберемся».