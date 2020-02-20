«Действуем вместе с Романом Ротенбергом, чтобы российский хоккей стал лучше»
С Игорем Ларионовым мы знакомы почти четверть века (хотя встречаемся раз в несколько лет), и однажды его имя спасло мне если не жизнь, то как минимум здоровье. Дело было в январе 2007 г. в Детройте. Я приехал в командировку на местный автосалон – в то время крупнейший в Северной Америке. Отлично отработав первый день, я решил поощрить себя стейком и сигарой. Центр Детройта тогда представлял из себя жалкое зрелище: богатые жители из даунтауна съехали, сразу упали налоговые поступления, и центр города пришел в запустение: необитаемые небоскребы, закрытые магазины, отсутствие людей и машин... Гуляя по тому Детройту, ты ощущал себя героем постапокалиптического голливудского фильма. Единственный открытый ресторан, который я смог найти, – Hard Rock Café в самом центре города: перед ним стояла большая рождественская елка и был залит каток. На катке никого не было.
Огромный ресторан тоже был пуст, только за барной стойкой у самого входа сидела пара чернокожих, которые смотрели баскетбол, да где-то в глубине небольшая компания справляла день рождения. Я присел к ребятам за барную стойку, мы разговорились – оказалось, что они веб-дизайнеры из Канады. Закончив со стейком и каберне, я достал свой походный хьюмидор – в нем помещаются как раз три сигары. Канадцы с радостью взяли предложенные мной «черчилли». Но только мы их раскурили (да, тогда в США еще можно было курить в общественных местах!), как дверь распахнулась, и в ресторан ввалились два пьяных белых качка – один под два метра ростом и весом за 130 кг, второй поменьше, на 100 кг: «А че это вы в нашем баре сигары курите? А нам?» Я сидел ближе всех ко входу и показал им пустой хьюмидор: «Извините, больше нет». – «То есть для ниггеров есть, а для нас нет?!» Ситуация становилась все более напряженной, чернокожих откровенно провоцировали на драку. В какой-то момент мои веб-дизайнеры спрыгнули с высоких барных стульев, и оказалось, что они чуть выше барной стойки – весу в них было 100 кг на двоих. «Придется, – думаю, – за них впрягаться: почти подружились. Сначала надо попробовать вырубить большого – тот, что мельче, гораздо пьяней, с ним потом разберемся».
На следующий день у меня было запланировано интервью с Риком Вагонером, гендиректором General Motors – тогда крупнейшей автомобильной компании мира. «Интересно, с каким лицом я туда приду и приду ли вообще?» – думалось мне. Но отступать было поздно. «Пойдем выйдем, – говорю большому, – на улице каток есть, там потолкуем». – «А это мой каток, я там лед заливаю», – сказал громила. «Да ладно врать», – рассмеялся я, и тогда громила, подобно герою Евгения Попова, достал «откуда-то из голого тела» мятую и засаленную визитку, на которой было написано «вице-президент» чего-то там. «Может, ты еще и на «Джо Луис Арене» лед заливаешь?» – назвал я имя стадиона, где тогда играли «Детройт Ред Уингз». «Заливаю», – недоуменно произнес «вице-президент». «А я Игоря Ларионова знаю», – сказал я и тут же рассказал пару историй, чтобы подтвердить это. «Брат!» – громила заключил меня в объятия. Дальше, несмотря на мои возражения, за алкоголь платил только он: мы впятером выпили еще по пять шотов. Интервью с Вагонером на следующий день прошло отлично.
Перед началом этого интервью я рассказываю Ларионову ту историю, он смеется, но тут же становится серьезным:
«Теперь даунтаун Детройта очень изменился в лучшую сторону. Я прожил в Детройте почти 25 лет и горжусь тем, что застал и его худшие, и лучшие годы. 2008 год был самым сложным для Детройта – потому что был кризис в автопроме. Город и горожане согнулись, но не сломались, выстояли, и их стойкость вызывает огромное уважение. Теперь в Детройт пошли инвестиции, и город хорошеет. Свою роль играют и четыре профессиональные команды, которые есть в Детройте: «Ред Уингз», «Пистонз», «Тайгерз» и «Лайонз» (команды, выступающие в главных профессиональных лигах Северной Америки – хоккейной, баскетбольной, бейсбольной и американского футбола. – «Ведомости»): это значит огромные стадионы, отели, рестораны… Надеюсь, Детройт возвращается к славе одного из самых крупных и богатых городов США».