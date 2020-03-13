Управляющий Anantara Al Baleed: «Как курорт Салала может конкурировать с Маскатом»

– Самый сложный запрос касался лифта. В пентхаусе отеля в Лондоне, где я тогда работал, на три недели остановилась арабская принцесса. И она пожаловалась, что лифт в пентхаусе подпрыгивает при остановке – её это пугало. Она не скандалила, не требовала немедленно всё исправить, но каждый день на протяжении недели она говорила про свой страх батлеру. А мы всю эту неделю пытались устранить проблему – даже вызвали инженера компании-производителя лифтов из Германии. И решили её! Не потому, что принцесса собиралась провести у нас три недели и мы боялись потерять большие деньги. А потому, что мы должны были сделать так, чтобы гостье у нас было комфортно. В результате вместо трех недель она провела у нас три месяца (смеется).