– Очевидно, что эти Игры будут очень сложными – и для спортсменов, и для организаторов. Много ограничений и протоколов, связанных с ковид-безопасностью. Уже сейчас это создает всем дополнительные трудности. Нам в том числе. К примеру, спортсмены должны приехать в Токио за пять дней до старта своих соревнований и покинуть город самое позднее через два дня после их окончания. То есть нужно организовывать рейсы из Москвы. Плюс часть спортсменов проведет финальный этап подготовки на Дальнем Востоке, так что актуальны и перелеты Владивосток – Токио. Всю эту сложную логистику мы сейчас активно обсуждаем с «Аэрофлотом».