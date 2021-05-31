«Катюшу» вместо гимна нам на Играх не разрешили»Президент ОКР Станислав Поздняков о подготовке команды к Токио, об экономике ОКР и кадровых реформах в спортивных федерациях
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков возглавил Олимпийский комитет России (ОКР) в мае 2018 г. Тогда казалось, что грандиозный допинг-скандал вокруг российского спорта затухает. Россия выполнила практически все требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) – оставалось только передать ВАДА компьютерные архивы Московской антидопинговой лаборатории. Но в 2019 г. в базе данных обнаружились следы манипуляций, за что Россию на четыре года лишили флага и гимна на крупных турнирах. В 2020 г. Международный спортивный арбитраж (CAS) сократил срок дисквалификации до двух лет, но санкции оставил в силе. На Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступят под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee, но расшифровка запрещена) и флагом ОКР. «Ведомости» поговорили с Поздняковым за 50 дней до старта Игр.
«Смета на поездку российской делегации в Токио-2020 – 300 млн руб.»
– У меня нет сомнений, что Игры пройдут. 99,9%. Я руководствуюсь не слухами, а информацией от МОКа и оргкомитета Игр, с которыми мы постоянно на связи. Уже все научились проводить соревнования в период пандемии. Это перестало быть необычным. Думаю, ощущение нестабильности ситуации нагнетается в медиа во многом по политическим причинам – осенью в Японии предстоят выборы. Но если посмотреть на сухие цифры статистики заболеваемости в этой стране, то никакого повода для паники нет.
– Очевидно, что эти Игры будут очень сложными – и для спортсменов, и для организаторов. Много ограничений и протоколов, связанных с ковид-безопасностью. Уже сейчас это создает всем дополнительные трудности. Нам в том числе. К примеру, спортсмены должны приехать в Токио за пять дней до старта своих соревнований и покинуть город самое позднее через два дня после их окончания. То есть нужно организовывать рейсы из Москвы. Плюс часть спортсменов проведет финальный этап подготовки на Дальнем Востоке, так что актуальны и перелеты Владивосток – Токио. Всю эту сложную логистику мы сейчас активно обсуждаем с «Аэрофлотом».
– Не скажу, что большая часть спортсменов будет готовиться на Дальнем Востоке. Но для тех, у кого не получатся запланированные акклиматизационные сборы в Японии (а некоторые до сих пор не отменены), это станет планом Б. Ради подготовки к Токио ряд спортивных объектов региона пришлось реконструировать. Большую роль в этом сыграли местные власти. Во Владивостоке будет задействован центр «Олимпиец», спортивная база Дальневосточного университета. В Хабаровске губернатор создал возможности для проведения тренировочной работы – там будут готовиться фехтовальщики. На Сахалине запланирован ряд мероприятий. В Улан-Удэ, в Комсомольске-на-Амуре. Спортсмены, у которых длинная соревновательная программа, полетят со сборов через Москву сразу в Токио и будут акклиматизироваться на месте.
– Да. Российская делегация займет с 8-го по 16-й этажи в 16-этажном корпусе с видом на воду. Сначала нам предлагали другое здание в олимпийской деревне, но мы договорились о проживании подальше от транспортного хаба. Из корпуса будет подземный переход в общественную зону – не придется ходить по улице в жару. На первых этажах разместится штаб команды, медицинский центр – вся административная часть. Весь обслуживающий персонал заедет заранее. Те, кто занимается грузами, прибудут в Токио еще раньше. Им придется выдержать 14-дневный карантин.