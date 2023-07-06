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Андрей Золотарев: «У зрителя всегда есть ожидание хэппи-энда»

Один из самых успешных кинодраматургов о том, как угодить аудитории, не изменяя самому себе
Лариса Юсипова Мария Истомина
Кинодраматург Андрей Золотарев / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На осень этого года намечена премьера фильма «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове, на весну следующего – «Сто лет тому вперед» по Киру Булычеву. Оба проекта в топе зрительских ожиданий, сценарии к обоим написал драматург Андрей Золотарев (к фильму про Конюхова – в соавторстве с Олегом Маловичко).

В бэкграунде Золотарева сценарии еще к десятку проектов, в том числе к дилогии «Лед», фильмам «Спутник», «Притяжение», «Вторжение», «Тренер». На прошлогоднем фестивале сериалов «Новый сезон» одним из хитов стал вышедший затем на видеосервисе «Иви» сериал «13-я клиническая», где Золотарев не только сценарист, но и продюсер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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