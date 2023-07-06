Андрей Золотарев: «У зрителя всегда есть ожидание хэппи-энда»Один из самых успешных кинодраматургов о том, как угодить аудитории, не изменяя самому себе
На осень этого года намечена премьера фильма «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове, на весну следующего – «Сто лет тому вперед» по Киру Булычеву. Оба проекта в топе зрительских ожиданий, сценарии к обоим написал драматург Андрей Золотарев (к фильму про Конюхова – в соавторстве с Олегом Маловичко).
В бэкграунде Золотарева сценарии еще к десятку проектов, в том числе к дилогии «Лед», фильмам «Спутник», «Притяжение», «Вторжение», «Тренер». На прошлогоднем фестивале сериалов «Новый сезон» одним из хитов стал вышедший затем на видеосервисе «Иви» сериал «13-я клиническая», где Золотарев не только сценарист, но и продюсер.
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