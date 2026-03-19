Евгений Сангаджиев: «Мне хочется говорить о вечном через очень понятные вещи»

Новый проект режиссера – фильм «Космическая собака Лида» (выходит в прокат 26 марта) – стал для Сангаджиева дебютом в полном метре. По сюжету основные события этого приключенческо-философского роуд-муви разворачиваются в 2000-м. В центре истории – 13-летний подросток Игорек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, и побывавшая в космосе собаке Лида, которая вернулась на землю с суперспособностью – «вытаскивать» из людей варианты их будущего. У проекта звездный каст – главные роли в нем исполнили Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков, Евгений Стычкин и т. д.