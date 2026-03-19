Евгений Сангаджиев: «Мне хочется говорить о вечном через очень понятные вещи»

«Мне хочется говорить о вечном через очень понятные вещи»Режиссер «Хэппи-энда» и «Балета» – о новом проекте и работе с Сельяновым
Евгений Сангаджиев – в недавнем прошлом один из ведущих артистов «Гоголь-центра», параллельно снимавшийся в кино, в какой-то момент поставил на паузу актерскую карьеру и пошел обучаться режиссуре. Его дебютный проект – сериал на провокативную тему (вебкам) «Хэппи-энд» – выделялся острым современным киноязыком, новыми лицами в кадре и очевидной режиссерской смелостью. Следующая работа Сангаджиева – сериал «Балет» – закрепил за ним репутацию яркого профессионала.
Новый проект режиссера – фильм «Космическая собака Лида» (выходит в прокат 26 марта) – стал для Сангаджиева дебютом в полном метре. По сюжету основные события этого приключенческо-философского роуд-муви разворачиваются в 2000-м. В центре истории – 13-летний подросток Игорек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, и побывавшая в космосе собаке Лида, которая вернулась на землю с суперспособностью – «вытаскивать» из людей варианты их будущего. У проекта звездный каст – главные роли в нем исполнили Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков, Евгений Стычкин и т. д.
В интервью «Ведомостям» Сангаджиев рассказывает о том, чем его привлек именно этот проект и каково работать режиссеру, когда в кадре одновременно звезды, дети и животные, а также рассуждает о профессии актера и фатуме.