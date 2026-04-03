Олег Долин: «Во вражде и непримиримости невозможно выжить»

«Во вражде и непримиримости невозможно выжить»Режиссер «Зобеиды» – о непознаваемости Шекспира и зачем Ромео шапка-ушанка
Известный театральный режиссер Олег Долин зарекомендовал себя как мастер нарядного и шумного жанра комедии дель арте. Спектакли, сделавшие его знаменитым, – это сказки Карло Гоцци «Зобеида» (в Российском академическом молодежном театре) и «Женщина-змея» (в Театре на Малой Бронной), а также «Ночь перед Рождеством» (в Театре имени Евгения Вахтангова). Дух площадного театра, комедия масок, умное эстетство вкупе с энергичными и актуальными смыслами – все это стало чертами режиссерского почерка Долина, его визитной карточкой.
С начала 2026 г. режиссер выпустил сразу два спектакля – изысканно красивую «Капитанскую дочку» в Театре имени А. С. Пушкина и эффектных и страстных «Ромео и Джульетту» в Театре имени Евгения Вахтангова. Обе работы не имеют отношения к дельартовскому мирочувствованию, у них другой стилевой знаменатель, отсылающий зрителя к большой форме и серьезным постановкам-высказываниям. И что интересно, обе эти сложные работы попали в нерв молодому театральному зрителю – той аудитории, до которой сейчас пытаются дотянуться многие.
В интервью «Ведомостям» Долин рассказывает о том, почему «изменил» комедии масок, какая аудитория на самом деле определяет успех спектакля, а также рассуждает о «воспитании театром».