Олег Долин: «Во вражде и непримиримости невозможно выжить»

С начала 2026 г. режиссер выпустил сразу два спектакля – изысканно красивую «Капитанскую дочку» в Театре имени А. С. Пушкина и эффектных и страстных «Ромео и Джульетту» в Театре имени Евгения Вахтангова. Обе работы не имеют отношения к дельартовскому мирочувствованию, у них другой стилевой знаменатель, отсылающий зрителя к большой форме и серьезным постановкам-высказываниям. И что интересно, обе эти сложные работы попали в нерв молодому театральному зрителю – той аудитории, до которой сейчас пытаются дотянуться многие.