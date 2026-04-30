Виктор Шамиров: «Продолжаю чеховскую традицию драматургии»

«Продолжаю чеховскую традицию драматургии»Режиссер сериального хита «Большая секунда» о групповом инстинкте и пользе взгляда с той стороны забора
Новую работу Виктора Шамирова зрителю пришлось ждать почти три года. Кинолента о жизни астрофизиков «Температура Вселенной» была впервые показана в конкурсной программе «Русские премьеры» завершившегося на днях Московского международного кинофестиваля. И стала победителем этой программы.
Шамиров – режиссер, чье имя давно стало синонимом интеллектуального драмеди. Его стиль узнаваем: камерное пространство, обманчиво простые истории, точные диалоги, отказ от жанровых клише в пользу живой человеческой интонации. Названия фильмов – не сюжетные ярлыки, но смысловые метафоры: «Со мною вот что происходит», «Большая секунда», «Упражнения в прекрасном».
В интервью «Ведомостям» постановщик делится размышлениями о том, что актеры маскируют импровизацией и чем плохи сценарии «по учебникам», а также почему жить стоит сиюсекундно.