Виктор Шамиров: «Продолжаю чеховскую традицию драматургии»

Режиссер сериального хита «Большая секунда» о групповом инстинкте и пользе взгляда с той стороны забора
Лариса Малюкова
Режиссер Виктор Шамиров
Режиссер Виктор Шамиров / Евгений Разумный / Ведомости

Новую работу Виктора Шамирова зрителю пришлось ждать почти три года. Кинолента о жизни астрофизиков «Температура Вселенной» была впервые показана в конкурсной программе «Русские премьеры» завершившегося на днях Московского международного кинофестиваля. И стала победителем этой программы.

Шамиров – режиссер, чье имя давно стало синонимом интеллектуального драмеди. Его стиль узнаваем: камерное пространство, обманчиво простые истории, точные диалоги, отказ от жанровых клише в пользу живой человеческой интонации. Названия фильмов – не сюжетные ярлыки, но смысловые метафоры: «Со мною вот что происходит», «Большая секунда», «Упражнения в прекрасном».

В интервью «Ведомостям» постановщик делится размышлениями о том, что актеры маскируют импровизацией и чем плохи сценарии «по учебникам», а также почему жить стоит сиюсекундно.

