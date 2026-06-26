Каждая последующая часть «холопской» франшизы становится все масштабнее и все более размашисто нарезает круги, включая в свою орбиту не только новые пласты отсылок и киноцитат, но и расширяясь географически. Значительная часть сухопутного действия нового фильма происходит в Османской империи, а морского – на реальном корабле. К своим ролям в третьем фильме вернулись Милош Бикович и Иван Охлобыстин, а «пару на перевоспитание» сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.