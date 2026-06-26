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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Клим Шипенко: «Надо же повышать ставки»

Режиссер «Вызова» и «холопской» кинофраншизы о том, как из маленькой комедии сделать большое событие
Лариса Юсипова
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

В кинотеатрах идет «Холоп-3», которым российские продюсеры и прокатчики дали старт эксперименту по оживлению летнего проката. В последние годы, после ухода голливудских мейджоров, июнь – август был традиционно провальным периодом. «Перезапустить лето» планируется за счет показа крупных кинорелизов, в том числе продолжений уже зарекомендовавших себя франшиз. Предыдущие два «Холопа» выходили зимой и были коммерчески успешными: сборы первого достигли почти 3,1 млрд руб., второго – 3,8 млрд руб.

Каждая последующая часть «холопской» франшизы становится все масштабнее и все более размашисто нарезает круги, включая в свою орбиту не только новые пласты отсылок и киноцитат, но и расширяясь географически. Значительная часть сухопутного действия нового фильма происходит в Османской империи, а морского – на реальном корабле. К своим ролям в третьем фильме вернулись Милош Бикович и Иван Охлобыстин, а «пару на перевоспитание» сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

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