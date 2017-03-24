Как прошел конкурс «Мисс Россия – 2017»
Победительница и участницы в галерее «Ведомостей»
В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия - 2017». Обладательницей титула стала Полина Попова из Свердловской области
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Корону победительнице вручила "Мисс Россия - 2016" Яна Добровольская (слева)
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Полине 21 год, она изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и планирует стать журналисткой. Победительница получит 3 млн руб., золотое колье с бриллиантами и автомобиль
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Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы
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Титул второй вице-мисс достался Альбине Ахтямовой из Башкирии
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В конкурсе участвовали 50 девушек из разных регионов страны, в финал вышли 10
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Финал состоял из нескольких этапов: первый выход, дефиле в бикини, дефиле в свадебных платьях и интеллектуальный конкурс
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В жюри конкурса вошли несколько победительниц прошлых лет - Ксения Сухинова (2007 г., справа), София Никитчук (2015 г., слева), Оксана Федорова (2001 г.)
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