Афиша на выходные: футбол, каннское кино и «Венеция Ренессанса»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В преддверии Кубка Конфедераций на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между футбольными сборными России и Чили. В заявку российской сборной вошли лучшие футболисты, считает вице-премьер Виталий Мутко. «Это наши лучшие игроки на данный момент. Был расширенный список, эти ребята готовились. Тренер определился, исходя из многих обстоятельств», - сказал чиновник. 9 июня, 19:00
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Пушкинский музея открыл выставку «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе». Она составлена из двадцати трех картин великих итальянских художников, все они замечательны
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В этом году Каннскому фестивалю исполнилось 70 лет. К юбилею одного из главнейших кинофорумов мира КиноПоиск проводит фестиваль каннских фильмов последних лет. До 30 июня в кинотеатре «Балтика» покажут ленты, которые получили каннские призы или просто запомнились критикам и зрителям. В выходные можно увидеть, например, «Тони Эрдманн», «Жизнь Адель», «Я, Дэниэл Блейк» и «Дипан». Полное расписание сеанов размещено на сайте kinopoisk.ru
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Еще один специальный кинопоказ - ретроспектива фильмов об Индиане Джонсе в «Формуле Кино. Горизонт». Покажут три первых картины о знаменитых приключениях - «В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и Храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Все фильмы демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами. 9,10,11 июня
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10 июня московский отель Four Seasons примет участие в акции Global Wellness Day. Приобщиться к здоровому образу жизни можно будет с помощью йоги и медитаций - запланированы по три сеанса занятий утром, днем и вечером. Для детей проведут мастер-класс от косметического бренда Natura Siberica по изготовлению бомбочек для ванны. Посещение мероприятий по предварительной регистрации
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В прокат вышел арт-блокбастер «Манифесто» – киноверсия грандиозной видеоинсталляции, в которой голливудская звезда Кейт Бланшетт читает главные художественные манифесты ХХ века
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Выставка «Антонио Гауди. Барселона» в Московском музее современного искусства похожа на учебное пособие, здесь можно изучать постройки великого архитектора в столице Каталонии: макеты, чертежи, фотографии
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Если вам кажется, что комикс приключения Чудо-женщины на фронтах Первой мировой - это самое нелепое зрелище на свете, не верьте глазам. Ведь не могут ошибаться 93% мировой кинопрессы. Включая топ-критиков, написавших, что этот волнующий и серьезный фильм вызывает эмоции, которых никак не ожидаешь от попкорнового кино
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«Евгений Халдей. Ретроспектива» в Московском доме фотографии показывает знаменитые и малоизвестные снимки одного из главных летописцев СССР и фильм с его воспоминаниями о том, как эти кадры были сняты. На фото: матросы загорают на палубе крейсера «Молотов». Севастополь. 1944
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