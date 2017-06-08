Афиша на выходные: футбол, каннское кино и «Венеция Ренессанса»

Кадр из фильма «Тони Эрдманн» / outnow.ch

В этом году Каннскому фестивалю исполнилось 70 лет. К юбилею одного из главнейших кинофорумов мира КиноПоиск проводит фестиваль каннских фильмов последних лет. До 30 июня в кинотеатре «Балтика» покажут ленты, которые получили каннские призы или просто запомнились критикам и зрителям. В выходные можно увидеть, например, «Тони Эрдманн», «Жизнь Адель», «Я, Дэниэл Блейк» и «Дипан». Полное расписание сеанов размещено на сайте kinopoisk.ru

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