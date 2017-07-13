Афиша на выходные: Depeche Mode, Суперкубок России по футболу и Midsummer Night’s Dream
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
14 июля чемпион страны по футболу «Спартак» и обладатель Кубка России «Локомотив» разыграют Суперкубок. Призовой фонд игры составляет 30 млн рубл., из них 75% получит победитель, 25% – финалист, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Матч пройдет на стадионе «Локомотив», начало в 21:30
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Depeche Mode приежают в Москву в рамках мирового Global Spirit Tour, посвящённого выходу 14-й студийной пластинки Spirit. Для группы это 18-ое по счету турне за всю историю и первое за последние три года. Билеты всех ценовых категорий пока есть в продаже. 15 июля, 19:00, стадион «Открытие Арена»
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В преддверии выставки Такаси Мураками музей современного искусства «Гараж» проводит японский фестиваль J-Fest. В его программе кинопоказы, уроки традиционного танца, выступление шоу барабанщиков Aska Gumi и мастер-классы по японскому языку, каллиграфии и чайной церемонии, икебане и бонсаю, а также боевым искусствам. Как всегда на фестивалях будут фуд-корт и ярмарка с сувенирами и подарками
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В пятницу парк искусств «Музеон» отмечает 25-летний юбилей. Праздник начнется в 12:00 экскурсией от главного входа в Парк Горького, где расскажут об истории самого парка и прошлом Москвы. Далее пройдут танцевальные состязания, мастер-классы по танцам, серия лекций о музыке, где критик Денис Бояринов расскажет о том, что слушали четверть века назад. Завершится юбилейный день ночным кинопоказом
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Темой ежегодной костюмированной вечеринки Midsummer Night’s Dream-2017 станет «Райский сад», но главными источниками вдохновения для костюмов организаторы по-прежнему называют шекспировских фантастических существ из пьесы «Сон в летнюю ночь». Костюм является обязательным условием посещения вечеринки, но на площадке его можно дополнить с помощью визажистов и стилистов. 15 июля, усадьба «Середниково»
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В этом году международный фестиваль йоги Wanderlust 108 проходит в московском парке «Сокольники». Занятия по различным видам йоги и потоковую практику проведёт канадский преподаватель Лоренс Джей, поcле чего запланирована получасовая медитация. Йога-программу в этом году дополнит беговая: все желающие могут выйти на пятикилометровую дистанцию. 15 июля, с 9:00
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Летний хит Пушкинского музея - выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе». Три великих итальянских художника представлены не самыми знаменитыми своими картинами, но, безусловно, величественными и прекрасными
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С 14 по 23 июля в Москве пройдет фестиваль «Неделя Д. А. Пригова», посвященный памяти поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова, 10 лет со дня смерти которого исполняется 16 июля. В первый день фестиваля в Государственном центре современного искусства откроется выставка «Дмитрий Пригов. Художественное поведение как радикальная стратегия» (кураторы – Виталий Пацюков и Ольга Дементьева). Также в программе поэтические вечера, концерты, кинопоказы и лекции
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«Пока львы молчат» - танцевальный спектакль Компании Акрама Хана (Великобритания) , построенный на мифологической сюжетике. 14 июля, 19:00, на сцене театра им. Моссовета в программе Чеховского фестиваля
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