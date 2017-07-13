Афиша на выходные: Depeche Mode, Суперкубок России по футболу и Midsummer Night’s Dream

МОМА

С 14 по 23 июля в Москве пройдет фестиваль «Неделя Д. А. Пригова», посвященный памяти поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова, 10 лет со дня смерти которого исполняется 16 июля. В первый день фестиваля в Государственном центре современного искусства откроется выставка «Дмитрий Пригов. Художественное поведение как радикальная стратегия» (кураторы – Виталий Пацюков и Ольга Дементьева). Также в программе поэтические вечера, концерты, кинопоказы и лекции

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