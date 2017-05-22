«Спартак» – логичный чемпион

В завершившемся в воскресенье чемпионате России по футболу после 16-летнего перерыва победу праздновал московский «Спартак». И это была 16-я победа частного клуба в 25 первенствах России (проводятся с 1992 г.).

Второе и четвертое места заняли частные ЦСКА и «Краснодар», третьим стал «Зенит», фактически принадлежащий «Газпрому». Клубы российской премьер-лиги можно разделить на три неравные группы, полагает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша. Четыре, в том числе махачкалинский «Анжи», имеют частных владельцев, «Зенит» и «Локомотив» в значительной степени содержатся естественными монополиями, остальные – социальные проекты регионов, зависящие от их бюджетов.

Клубы из разных групп работают по разным моделям. Частные владельцы, как правило, более скрупулезно рассчитывают эффективность своих вложений в клубы и выстраивают стратегию их развития ради получения дохода от футбола. Хотя это не исключает случаев массовых закупок звезд ради привлечения зрителей и быстрого результата – подобное случилось с «Анжи» в 2012 г. и быстро закончилось распродажей, долгами и сменой владельца. Московское «Динамо» побывало и в частном владении Алексея Федорычева, и во владении госбанка ВТБ, в итоге вернувшись к Всероссийскому обществу «Динамо» и вылетев в ФНЛ – впрочем, там сложно говорить и о полноценном частном владении, и о чисто футбольном бизнесе.