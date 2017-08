Миллион за часы: сколько рассчитывают выручить на аукционе Only Watch

Hublot

Hublot - постоянный участник Only watch с 2005 г. В прошлом году часы марки стали одними из самых дорогих: модель Classic Fusion Only Watch Britto купили за $135 000 при оценке в $80 000-120 000. В этом году марка представит вариацию знаменитой модели Big Bang Unico Sapphire Usain Bolt for Only Watch, за которую планируют выручить $52 000-83 000

30/52