Миллион за часы: сколько рассчитывают выручить на аукционе Only Watch
В мероприятии впервые примет участие российский часовщик
11 ноября 2017 г. в Монако состоится седьмой благотворительный аукцион Only Watch, проводимый раз в два года. В этом году часы для торгов предоставят 50 производителей. Впервые в Only Watch будет участвовать представитель России - Константин Чайкин
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Для аукциона Чайкин изготовил новую версию часов Joker: в корпусе из циркония, с лицом из рутения и серебра (здесь и далее указаны описания часов, размещенные на официальном сайте Only Watch). Эстимейт модели - $11 000-16 000. Стоимость серийных часов Joker в корпусе из стали (их планируется изготовить в количестве 99 экземпляров) - 6990 евро
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Абсолютный рекордсмен Only Watch - Patek Philippe. Часы марки неоднократно находили покупателя, готового заплатить существенно выше эстимейта. Например, в 2005 г. модель Ref. 5099/101RG Cabriolet была продана за 120 000 евро при эстимейте в 26 000, а в 2013 г. Ref. 5004T ушли за 2,9 млн евро при оценке в 400 000-600 000. В 2015 г. стальные Patek Philippe Reference 5016A-010 (на фото) установили абсолютный рекорд для часов, проданных на аукционе: после 9-минутного соревнования между двумя покупателями, участвовавшими в торгах по телефону, победитель установил цену в $7,3 млн
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В этом году марка выставляет Reference 5208T-010, их ожидаемая оценка $932 000 - 1,139 млн. В дополнение к часам лот включает визит в мастерскую и музей марки, а также встречу с президентом Patek Philippe Тьери Штерном
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Рекорд по превышению эстимейта принадлежит Tudor. В прошлом году часы марки были проданы за $375 000, что в 100 раз превысило стартовую стоимость. В этом году марка представляет часы The Black Bay Bronze в вариации для левшей - с заводной головкой, расположенной слева. Благодаря этому часы можно носить на правой руке и заводить их, не выворачивая руку. Это часы с одним из самых небольших эстимейтов этого года - около $4500
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Как правило, часы для Only Watch выпускают в единственном экземпляре, хотя иногда марки предоставляли модели из лимитированных серий. Швейцарская марка Andersen Genève в этом году представляет модель Tempus Terrae Only Watch 2017 Pièce Unique - часы в корпусе из белого и розового золота с функцией мирового времени, за которые организаторы рассчитывают выручить $46 000-52 000
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Эстимейт всех заявленных моделей - примерно $2,8-4 млн. Но прогнозировать, какой будет вырученная сумма, сложно. Как правило, большинство часов продается за ожидаемую сумму либо с небольшим превышением эстимейта. Но бывает, что вырученные суммы выше заявленных в разы, а иногда часы покупаются существенно дешевле эстимейта. На фото: часы Armin Strom Manual Hunt Slonem Edition for Only Watch 2017, эстимейт - $11 000-20 000
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Например, в прошлом году часы Arnold & Son были проданы за 15 000 швейцарских франков при эстимейте в 30 000-40 000. В этом году марка представляет модель Time Pyramid Only Watch 2017, оцененную в $26 000-36 000
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Audemars Piguet выставляет вариацию знаменитой модели Royal Oak Perpetual Calendar Only Watch 2017 - часы в корпусе и с браслетом из черной керамики, эстимейт - $83 000-124 000
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Часы Mosaïque by Barbier Mueller с украшенными мозаикой циферблатом и задней крышкой - пятый экземпляр в ограниченной серии из 10 штук. Ожидаемая стоимость - $115 000-208 000
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Bell & Ross - один из прошлогодних рекордсменов аукциона. Тогда часы BR01 Skull Bronze Tourbillon ушли с молотка за $100 000 - это был десятый результат торгов. В этом году марка представляет часы BR-X1 RS17 Only Watch 2017, оцененные в $23 000-29 000
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Blancpain - постоянный участник Only Watch. Модель этого года - Tribute to Fifty Fathoms Mil-Spec Only Watch 2017 с часовыми отметками и стрелками, покрытыми люминесцентным составом. Предварительная цена - $11 000-18 000
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Лот Boucheron - ювелирные часы Épure Blé D'été Only Watch 2017 из белого золота с безелем и циферблатом, декорированными бриллиантами. Эстимейт - $26 000-31 000
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Bovet 1822 Secret Beauty for Only Watch 2017 - часы с секретом: при дневном освещении гейша на эмалевом рисунке одета, но в темноте ее одежда становится прозрачной. Цена модели - $57 000-62 000
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Лот Breguet включает часы Classique Quantième Perpéturel En Ligne Only Watch 2017, а также индивидуальную экскурсию с гидом в мастерскую марки, где можно будет увидеть все этапы производства и сборки часов Breguet, включая работу мастеров-гравировщиков. Эстимейт лота - $83 000-103 000
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Бонусом к часам Manero Peripheral Only Watch 2017, созданным мануфактурой Carl F. Bucherer, прилагается визит в Люцерн - родной город бренда, а также посещение производства марки. Эстимейт лота - $19 000-24 000
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Лот Chanel, оцененный в $34 000-48 000, - вариация одной из самых знаменитых моделей марки J12∙XS. Для аукциона изготовлены часы с циферблатом, украшенным бриллиантами багетной огранки и браслетом, расшитым черными бусинами и стеклярусом. Также к лоту прилагается приглашение на показ Ready-to-Wear в марте 2018 г.
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Chopard, как и в прошлом году, выставляет часы, посвященные гонкам. Модель этого года Superfast 8 HZ Power Control Porsche 919 Only Watch 2017 чествует гонщика Джеки Икса - циферблат часов украшен его автографом. Эстимейт лота - $19 000-26 000
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Лот Christophe Claret - одни из немногих женских часов на аукционе. Модель Magicafiore, оцененная в $72 000-103 000, пример любимых Кристофом Кларе часов с «волшебным» циферблатом: при нажатии на кнопку, расположенную у двухчасовой отметки, на циферблате появляется скрытая надпись Pour l’amour de la vie
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Chronoswiss подготовила вариацию модели Flying Regulator - часы Flying Regulator Red Passion с циферблатом, ремешком и ротором, выполненными в максимально схожих оттенках красного. Эстимейт - $10 000-17 000
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Мануфактура DeWitt представила вариацию знаменитой модели Academia с изображением, предложенным новым владельцем. Часы в корпусе из стали оценены в $26 000-41 000
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Один из самых дорогих лотов Only Watch - хронограф F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante работы Франсуа-Поля Журна, его предварительная оценка - $208 000-415 000. На прошлом аукционе лот F.P. Journe также был оценен высоко, и прогноз оправдался: часы Tourbillon Souverain Bleu были проданы за $550 000 при предварительной оценке в $250 000-400 000
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Часы Fabergé Visionnaire Chronograph имеют второе название - If life gives you lemons («Если жизнь дает лимоны»). Этим посвящением марка хочет отметить всех тех, кто мужественно преодолевает невзгоды. Эстимейт $28 000-48 000
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Лоты Frederique Constant, как правило, продаются вровень или с небольшим превышением эстимейта. В этом году марка выставляет часы, за которые попробует выручить $18 000-28 000, больше, чем когда бы то ни было. Для Only Watch часы Manufacture Perpetual Calendar в корпусе из розового золота изготовлены с циферблатом из метеорита
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Girard-Perregaux везет на аукцион вариацию модели Laureato в корпусе из бронзы - первые наручные часы марки, выполненные из этого материала. Эстимейт - $16 000-19 000
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H. Moser & Cie. будет участвовать в Only Watch впервые. Для дебюта марка выбрала вариацию канонической модели Venturer - часы Venturer Concept Only Watch с красным циферблатом, оцененные в $20 000-30 000
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Лот Harry Winston - спортивные часы Ocean Big Date Only Watch с часовыми индикаторами желтого оттенка - официального цвета аукциона этого года. Эстимейт - $40 000-51 000
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Необычный лот от часовой мануфактуры Hautlence - наручная игровая приставка Pinball, Ball-e – Mechanical Pinball. Специально для аукциона Hautlence представила модель, покрытую люминесцентным составом, благодаря которому можно играть в темноте. Предварительная стоимость - $24 000-39 000
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Особенность часов Slim d’Hermès L’heure impatiente, созданных Hermès для Only watch, усложнение «нетерпеливый час»: за час до отмеченного времени механизм подает звуковой сигнал обратного отсчета. Эстимейт - $36 000-57 000
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Hublot - постоянный участник Only watch с 2005 г. В прошлом году часы марки стали одними из самых дорогих: модель Classic Fusion Only Watch Britto купили за $135 000 при оценке в $80 000-120 000. В этом году марка представит вариацию знаменитой модели Big Bang Unico Sapphire Usain Bolt for Only Watch, за которую планируют выручить $52 000-83 000
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Будущий покупатель Epic X Chrono Only Watch от Jacob & Co. также станет обладателем приглашения на благотворительный вечер фонда Леонардо Ди Каприо в июле 2018 г. Стоимость лота - $21 000-26 000
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Еще одна модель с циферблатом красного цвета - часы Grande Seconde Off-Centered Cuprite от Jaquet Droz. Эстимейт - $31 000-41 000
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Часы The Arpal One - результат сотрудничества независимого часового мастера Лорана Феррье и часовой марки Urwerk: дизайн модели – узнаваемый для Urwerk, но детали предложены Феррье. Название модели – это материал, из которого изготовлен корпус: сплав, на 75% состоящий из драгоценных металлов и на 25% - из других составляющих. Эстимейт часов - $52 000-72 000
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Еще один дебютант аукциона - независимая мануфактура Louis Moinet. Модель Metropolis Only Watch обыгрывает лунную тему: в оформлении часов использован лунный камень, а циферблат украшен позолоченными «лунными кратерами». Эстимейт модели - $18 000-28 000
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В прошлом году часы Louis Vuitton Escale Worldtime ушли за $130 000 - в 2 раза дороже предполагаемых $60 000-70 000. В этот раз марка пробует повторить успех с моделью Black & Fire Spin Time, также из коллекции Escale. Помимо часов лот, оцененный в $52 000-83 000, включает визит в мастерскую марки Аньере и встречу с представителями компании
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Один из самых недорогих лотов аукциона - хронограф Maurice Lacroix Aikon Automatic Chronograph в фирменном желтом цвете аукциона 2017 г. Его эстимейт - $3600-4600
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В создании часов Horological Machine N°8 от MB&F участвовала 15-летняя Кассандра Лежендре: ее рисунок стал основой для орнамента на циферблате. Так марка продвигает идею взаимовыручки «дети помогают детям» (все вырученные от аукциона средства поступают на финансирование научных исследований в области миодистрофии Дюшенна). Эстимейт часов - $83 000-103 000
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Часы S200 Vantablack изготовлены мануфактурой MCT, автором дизайна стал художник Аниш Капур. Это один из самых дорогих лотов аукциона, его эстимейт - $72 000-124 000
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Montblanc подготовил для аукциона вариацию модели Tachymeter, признанной в прошлом году лучшим хронографом на премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Часы Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Unique Piece Only Watch оценены в $29 000 - 36 000
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Moritz Grossmann выставляет двойной лот: современные наручные часы и их исторический прототип - карманные часы, изготовленные ок. 1875 г. Стартовая цена $41 000 - 62 000
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Корпус часов Black Tie Vintage Watch от Piaget изготовлен с использованием матового и блестящего золота. Эстимейт лота $31 000 - 52 000
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Часы Predator 2.0 Regulator Power Reserve созданы совместно с послом мануфактуры REBELLION чемпионом мира по автогонкам на выносливость и чемпион мира Формулы Е автогонщиком Себастьяном Буэми. В отделке циферблата использован счастливый цвет спортсмена - желтый. Эстимейт модели $39 000 - 57 000
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Еще одна коллаборация - часы TYPE 12OW, созданные в сотрудничестве мануфактурой Ressence и часовым сайтом hodinkee.com. За часы в корпусе из титана планируют выручить $21 000 - 25 000
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Лот Speake-Marin - часы Resilience Love life - созданы совместно с Пирсом Броснаном, который в 2015 г. стал представителем марки. Часы украшены надписью на циферблате Love life, сделанной с оригинала Броснана, и его автографом на задней крышке. Часы в корпусе из розового золота оценены в $21 000 - 31 000
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Лот Tag Heuer состоит из нескольких позиций. Помимо часов (TAG Heuer Connected Modular 45, выполненные в цвете аукциона) и аксессуаров к нему, он включает встречу с Жан-Клодом Бивером, генеральным директором Tag Heuer и руководителем часового бизнеса группы LVMH. Эстимейт лота $16 000 - 26 000
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Ulysse-Nardin - один из рекордсменом прошлого года, тогда за модель Only Watch Stranger удалось выручить $120 000 при эстимейте в $70 000-90 000. В этот раз компания подготовила часы Marine Tourbillon Only Watch с семичасовой отметкой в желтом цвете аукциона, оцененные в $22 000 - 33 000
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Еще один рекордсмен прошлого года - Voutilainen, за чьи часы удалось выручить $145 000 при эстимейте $90 000-100 000. Лот этого года - часы в корпусе из титана Voutilainen 28S с эстимейтом $57 000 - 88 000
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Лот Zenith - первые из серии в 100 экземпляров часы Defy El Primero 21 Only Watch Edition, а также визит на мануфактуру. Эстимейт лота $13 000 - 19 000
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Изображение часов De Bethune к моменту подготовки каталога аукциона не готово, но известно, что мануфактура изготовит настольные часы в корпусе из стекла и титана, с индикацией часов и минут, а также фаз Луны. Также покупателя часов пригласят на мануфактуру De Bethune. Эстимейт лота $62 000 - 93 000
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На циферблат часов Quai des Bergues N°25ter Courage every second от Czapek нанесена скрытая фраза: послание Courage every second становится видно, когда на циферблат под определенным углом падает луч света. Ожидаемая стоимость $12 500 – 21 000
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Carpe Diem - первые часы, производителем которых указано Agenhor - независимое конструкторское бюро, ранее создававшее механизмы для других брендов. Настольный хронограф в корпусе из плексигласа оценен в $19 000 - 29 000
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Еще один специально редкий экземпляр - часы The WOSTEP Watch Reference 100, созданные выпускниками школы часового искусства WOSTEP в швейцарском Невшателе. Эстимейт модели $13 000 - 23 000
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