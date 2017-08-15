Миллион за часы: сколько рассчитывают выручить на аукционе Only Watch

TUDOR

Рекорд по превышению эстимейта принадлежит Tudor. В прошлом году часы марки были проданы за $375 000, что в 100 раз превысило стартовую стоимость. В этом году марка представляет часы The Black Bay Bronze в вариации для левшей - с заводной головкой, расположенной слева. Благодаря этому часы можно носить на правой руке и заводить их, не выворачивая руку. Это часы с одним из самых небольших эстимейтов этого года - около $4500

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