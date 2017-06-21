Основатель часовой марки Speake-Marin покинул компанию

Питер Спик-Марин с актером Пирсом Броснаном, который в 2015 г. стал представителем марки Speake-Marin

Основатель часовой марки Speake-Marin Питер Спик-Марин покинул компанию, сообщила генеральный директор компании Кристель Ронобле. В ее письме не уточняются причины и детали ухода часовщика из марки, которую он основал 16 лет назад, и которая сегодня принадлежит семье Ронобле. Но в интервью швейцарской газете 24 heures, Спик-Марин рассказал, что это решение зрело у него около года: «Я реализовал множество проектов, сделал почти все, о чем мечтал, за исключением одной вещи, которая засела в моем сердце: передать мои знания, рассказать о различных гранях часового искусства - с уважением к богатству и традициям этой индустрии». По словам Спик-Марина, его онлайн-образовательный проект, посвященный часовому искусству, будет готов в сентябре.

Семья Ронобле стала акционером Speake-Marin пять лет назад, и в настоящий момент полностью контролирует компанию. Профильное издание ablogtowatch полагает, что Спик-Марин, вероятно, перестал чувствовать себя по-настоящему независимым часовщиком. Например, он работал над созданием сложных часов, требующих дополнительных исследований, а значит — времени и материальных вложений, а владельцы рассматривали возможность выпуска под брендом Speake-Marin более доступных часов, в том числе с кварцевым механизмом. Уход Спик-Марина из марки, носящей его имя, издание трактует как тревожный знак для независимых часовых мастеров: производство редких часов - дорогая и кропотливая работа, маленьким мануфактурам трудно конкурировать с крупными игроками.

Кто станет новым креативным директором Speake-Marin вместо самого Спик-Марина (после продажи бизнеса он занимал эту должность), пока неизвестно.

Англичанин Питер Спик-Марин начинал как реставратор антикварных часов, собственную марку Speake-Marin основал в Швейцарии в 2002 г. В разное время Спик-Марин также создавал часовые механизмы для Harry Winston, независимых часовых брендов MB&F и Maîtres du Temps.

В январе на часовой выставке в Женеве Питер Спик-Марин представил, как известно теперь, последние модели, созданные для марки. Одна новинка оказалась в числе самых дорогих часов смотра