Основатель часовой марки Speake-Marin покинул компанию

Питер Спик-Марин с актером Пирсом Броснаном, который в 2015 г. стал представителем марки
Speake-Marin
Основатель часовой марки Speake-Marin Питер Спик-Марин покинул компанию, сообщила генеральный директор компании Кристель Ронобле. В ее письме не уточняются причины и детали ухода часовщика из марки, которую он основал 16 лет назад, и которая сегодня принадлежит семье Ронобле. Но в интервью швейцарской газете 24 heures, Спик-Марин рассказал, что это решение зрело у него около года: «Я реализовал множество проектов, сделал почти все, о чем мечтал, за исключением одной вещи, которая засела в моем сердце: передать мои знания, рассказать о различных гранях часового искусства - с уважением к богатству и традициям этой индустрии». По словам Спик-Марина, его онлайн-образовательный проект, посвященный часовому искусству, будет готов в сентябре.
Семья Ронобле стала акционером Speake-Marin пять лет назад, и в настоящий момент полностью контролирует компанию. Профильное издание ablogtowatch полагает, что Спик-Марин, вероятно, перестал чувствовать себя по-настоящему независимым часовщиком. Например, он работал над созданием сложных часов, требующих дополнительных исследований, а значит — времени и материальных вложений, а владельцы рассматривали возможность выпуска под брендом Speake-Marin более доступных часов, в том числе с кварцевым механизмом. Уход Спик-Марина из марки, носящей его имя, издание трактует как тревожный знак для независимых часовых мастеров: производство редких часов - дорогая и кропотливая работа, маленьким мануфактурам трудно конкурировать с крупными игроками.
Кто станет новым креативным директором Speake-Marin вместо самого Спик-Марина (после продажи бизнеса он занимал эту должность), пока неизвестно.
Англичанин Питер Спик-Марин начинал как реставратор антикварных часов, собственную марку Speake-Marin основал в Швейцарии в 2002 г. В разное время Спик-Марин также создавал часовые механизмы для Harry Winston, независимых часовых брендов MB&F и Maîtres du Temps.
В январе на часовой выставке в Женеве Питер Спик-Марин представил, как известно теперь, последние модели, созданные для марки. Одна новинка оказалась в числе самых дорогих часов смотра
Audemars Piguet
Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage, с браслетом, украшенным 360 бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценена в 1,6 млн евро
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Greubel Forsey
Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни из самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
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H. Moser & Cie
Символичная модель H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франк - тоже символична: это отсылка к дате подписания швейцарской Федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
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Vacheron Constantin
Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу и стоят, по словам представителей марки, «чуть дешевле миллиона евро»
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Richard Mille
Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями, а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01, созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
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A. Lange & Söhne
Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
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Cartier
Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
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Roger Dubuis
Корпус, безель, задняя крышка и заводная головка часов Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt покрыты сплавом кобальта и хрома, производимым по технологии Micromelt. Этот материал на 100% биологически совместим, прочен и устойчив к коррозии благодаря мгновенному образованию защитной пленки. Модель будет выпущена лимитированной серией из восьми экземпляров, стоимость каждого — 390 000 швейцарских франков
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Speake-Marin
Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются и становится виден турбийон (как на фото)
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Ulysse Nardin
Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
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Girard-Perregaux
Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
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Montblanc
Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
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Van Cleef & Arpels
Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»