Фонд Высокого часового искусства наградил Людвига Охслина и Франсуа-Поля Журна

В Женеве прошла церемония вручения наград «За талант» и «За страсть» (Hommage au Talent и Hommage à la Passion), учрежденная Фондом высокого часового искусства. Приза «За талант» удостоился Франсуа-Поль Журн, награду «За страсть» вручили Людвигу Охслину.

Франсуа-Поль Журн — часовой мастер и реставратор, основатель и владелец собственной марки F.P.Journe. Журн многократно удостаивался различных профильных премий, у него семь раз наград Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Людвиг Охслин — основатель собственного бренда Ochs & Junior, директор Музея часов в Ля Шо-де-Фон. Одна из первых работ Охслина — реставрация часов Фарнезе, подаренных в 1725 г. папе Льву XII. Работая с Ulysse Nardine, Охслин создал две модели часов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса: Astrolabium Galileo Galilei в 1985 г. и Planetarium Copernicus в 1989 г. Помимо времени и даты часы показывают фазы луны и положение всех планет Солнечной системы на своих орбитах по отношению к светилу.

Награды «За талант» и «За страсть» вручаются в пятый раз. Ранее лауреатами премии становились сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле, художник-эмальер Анита Порше, Вальтер Ланге, возродивший семейный бренд A. Lange & Söhne, руководитель часового бизнеса группы LVMH Жан-Клод Бивер.