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Как Москва и Петербург подстраиваются под китайцев

На улицах крупнейших городов появляется все больше информации для китайских туристов
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