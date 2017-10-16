Как Москва и Петербург подстраиваются под китайцев
На улицах крупнейших городов появляется все больше информации для китайских туристов
В 2016 г. туристы из Китая совершили 890 000 поездок в Россию – это четверть всех иностранных туристов, посетивших Россию за год. В первом полугодии 2017 г. граждане КНР уже обогнали финнов, совершив 552 000 въездов на территорию России – на 21% больше, чем годом ранее (данные Российского союза туриндустрии и Росстата). Москва и Петербург – главные цели путешественников из Китая, и города все больше адаптируют туристическую сферу под них. На фото: плакат, размещенный на Государственном историческом музее
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Первое место в мире по трансферу между Китаем и Европой занимает аэропорт «Шереметьево», заявила представитель аэропорта Анна Захаренкова на конференции «Ведомостей». Транзитный поток через «Шереметьево» из Китая в Европу вырос с сентября 2016 г. по август на 32% примерно до 1200 пассажиров в каждую сторону ежедневно
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В 2017 г. «Шереметьево» стал первым российским аэропортом, получившим сертификат China Friendly. В общедоступной и стерильной зонах аэропорта есть навигация на китайском языке, а в терминале F, откуда совершаются вылеты в Китай, информация на мониторах о рейсах по направлению Россия - Китай дублируется на китайском
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Регулярные полеты из Китая в «Шереметьево» выполняют семь авиакомпаний по десяти направлениям, в общей сложности это 14 рейсов в день, говорится в презентации аэропорта. Здесь работают кафе с азиатской кухней, а для туристов, оплачивающих покупки картами китайской платежной системы Union Pay, в Duty Free действуют скидки, заявила Захаренкова. Расплатиться в кафе «Крошка-картошка или «Урожай» можно и с помощью Alipay
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Информация на китайском дублируется и на табло в аэропорту «Внуково»
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В июне из «Домодедово» начал летать первый китайский авиаперевозчик - Lucky Air. Компания выполняет три еженедельных рейса по маршруту Куньмин - Москва - Куньмин. Система навигации в аэропорту адаптирована под туристов из Китая. Как и у «Шереметьево», у веб-сайта «Домодедово» есть китайская версия
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В «Домодедово» меню кафе также переведены на китайский
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Наряду с Москвой Петербург – обязательный пункт путешествия в Россию туристов из КНР. На фото Ленинградский вокзал
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Меню в одном из кафе на Ленинградском вокзале
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Московский ЦУМ и ДЛТ (Дом ленинградской торговли в Петербурге) одними из первых переориентировались на туристов из Китая, с 2015 г. в магазинах появились вывески на китайском и начал работать персонал, владеющий китайским
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Один из киосков в ГУМе
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Навигация на китайском есть и в ближайшем к Кремлю «Ашане» на Тверской
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Выставка, посвященная Керченскому мосту, в ГУМе
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Реклама у кафе «Кухмистерская профессор пуф» на Волхонке
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Туристы из Китая охотно посещают московские парки (на фото табличка в «Зарядье») и очень любят ВДНХ. По словам экскурсоводов, путешественников из Китая на ВДНХ в первую очередь интересуют архитектурные памятники советской эпохи. Они обязательно осматривают Центральный павильон, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и непременно фотографируются возле скульптуры Ленина на Центральной аллее, заявили в пресс-службе парка
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На китайских туристов приходится 9% от общего оборота ЦУМа и 22% – ДЛТ, рассказывает операционный директор ЦУМа Александр Павлов, а процент иностранных клиентов растет. ЦУМ и ДЛТ с июля этого года начали принимать к оплате Alipay. На фото автобус с рекламой ДЛТ в Петербурге
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Реклама обмена валюты в Петербурге
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Навигация на китайском в петербургском «Перекрестке» на Думской улице в двух шагах от Невского проспекта
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Магазин сувениров недалеко от Дворцовой площади в Петербурге
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Burger King на Невском проспекте
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Ювелирный магазин на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге
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Subway на Невском проспекте
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Указатель на ресторан «Москва» рядом с торговым комплексом «Невский центр» в Петербурге
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Реклама магазина рядом с ДЛТ на Большой Конюшенной улице
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Рекламный плакат в районе Невского проспекта
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«Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений "Пулково" по динамике пассажиропотока. За первое полугодие 2017 г. объем перевозок между Санкт-Петербургом и городами КНР увеличился на 50% и превысил уровень в 70 000 человек», – говорится на сайте аэропорта
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В летний сезон 2017 г. из «Пулково» выполняются прямые регулярные полеты в Урумчи, Шанхай, Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй
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В «Пулково» открыт новый маршрут, соединяющий Китай и Европу: из города Ухань можно не только совершить прямой перелет в Санкт-Петербург, но и сделать пересадку для дальнейшего путешествия в Льеж (Бельгия)
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Многие отели Москвы и Петербурга также активнее подстраиваются под китайских туристов, адаптируя сайт, обустраивая навигацию в помещениях или нанимая говорящий по-китайски персонал. На фото: информационный флаер в «Raddisson Blu Шереметьево»
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Во многих отелях есть и пресса на китайском. На фото обложка The Moscow Times, у которой есть специальное приложение для туристов из КНР
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