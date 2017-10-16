Как Москва и Петербург подстраиваются под китайцев

Евгений Разумный / Ведомости

В 2016 г. туристы из Китая совершили 890 000 поездок в Россию – это четверть всех иностранных туристов, посетивших Россию за год. В первом полугодии 2017 г. граждане КНР уже обогнали финнов, совершив 552 000 въездов на территорию России – на 21% больше, чем годом ранее (данные Российского союза туриндустрии и Росстата). Москва и Петербург – главные цели путешественников из Китая, и города все больше адаптируют туристическую сферу под них. На фото: плакат, размещенный на Государственном историческом музее

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