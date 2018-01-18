Афиша на выходные: чемпионат Европы по фигурному катанию, «Форма воды» и Михаил Плетнев
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
На этой неделе Москва принимает крупный спортивный турнир - чемпионат Европы по фигурному катанию. Самое сильное представительство у российской сборной в женском одиночном катании: при удачном раскладе Евгения Медведева (на фото), Мария Сотскова и Алина Загитова могут занять весь пьедестал. В пятницу пройдет финал соревнований у одиночников, субботу - у девушек и танцевальных пар, а в воскресенье состоятся показательные выступления
1/9
За роль Уинстона Черчилля в драме «Темные времена» Джо Райта Гэри Олдмен получил «Золотой глобус» как лучший актер драмы. Олдмен фантастически расправляет крылья в очень свободной импровизации, играя ярость человека, который знает, что он прав, а все остальные не правы
2/9
Еще один отмеченный наградами фильм, вышедший в широкий прокат, - «Форма воды» Гильермо дель Торо. Картина о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов, получила главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и три премии Гильдии кинокритиков США
3/9
Сольный концерт Михаила Плетнева – ожидаемое событие любого филармонического сезона. В эти выходные пианист даст целых два сольных концерта с одной и той же программой – Рахманинов. В программе Плетнева короткие вещи Сергея Рахманинова – отдельные, взятые из разных опусов, прелюдии и пьесы. И только в конце стоит крупное сочинение – Первая соната. Наверняка будут и бисы. 20 и 21 января, 19:00
4/9
Весь январь в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Волна», «Фаренгейт», «Матрешка», «Бочка», «Казбек», «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по цене 1850 руб.
5/9
В Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов проходит выставка работ финалистов Prix Pictet — международной фотопремии, основанной в 2008 г. Всего покажут работы 12 авторов из семи стран. Среди них — россиянин Сергей Пономарев, который получил Пулитцеровскую премию и награду World Press Photo за фотографии беженцев с Ближнего Востока
6/9
Третьяковская галерея и Еврейский музей сделали одну выставку – «Эль Лисицкий», разделенную на две части, и смотреть нужно обе: только так можно составить представление о широте и смелости художественных поисков одного из первых и самых последовательных представителей русского авангарда, разработавшего новый экспозиционный язык
7/9
«Большая игра» с Джессикой Честейн в главной роли - режиссерский дебют известного сценариста Аарона Соркина о хозяйке нелегальных игорных салонов, которая не просто выжила в суровом мужском мире азартных игр, но и сохранила моральную безупречность. Реальную историю королевы покера Соркин, один из лучших рассказчиков в сегодняшнем Голливуде, вертит как кубик Рубика – с заходами в детство, разбором спортивной карьеры Молли и ее отношений с авторитарным отцом-психологом (Кевин Костнер), а также остроумными наблюдениями за персонажами второго плана, включая колоритную русскую мафию (такой ее, скорее всего, вы на экране еще не видели)
8/9
В выходные заканчивает работу выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском музее – большая экспозиция одного из самых ярких художников начала ХХ в., дающая полное представление о его творчестве. Работы Сутина, большая часть которых привезена из парижских музеев Орсэ и Оранжери, дополнены картинами нескольких великих модернистов, на которых он оказал влияние
9/9
Самые популярные галереи