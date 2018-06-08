Афиша на выходные: Бэнкси, «Лето» Серебренникова, Bosco Fresh Fest и футбол в музеях
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
11 июня заканчивается девятый Beat Film Festival - главный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре и едва ли не лучший кинофестиваль в стране. До этого времени еще можно успеть на самые интересные фильмы по мнению «Ведомостей»
1/10
В ЦДХ открыта первая в России персональная выставка Бэнкси - самого известного в мире стрит-арт художника. Здесь выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные уникальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии
2/10
В широкий прокат вышел фильм «Лето» Кирилла Серебреникова, неожиданно и счастливо оказавшийся нашим «Ла-ла лендом»: герои фильма – Майк Науменко и Виктор Цой, но это не столько рок-биографии, сколько романтический мюзикл о любви, музыке и любви к музыке
3/10
К чемпионату мира Пушкинский музей открыл выставку «Родченко и Степанова. Футбол». Любимый вид спорта Родченко представлен графическими, живописными и фотоработами
4/10
Московская биеннале молодого искусства проходит на нескольких площадках: в деловом квартале «Рассвет» на Красной Пресне, Московском музее современного искусства (ММОМА), Государственном центре современного искусства в составе «Росизо», музее AZ и ЦУМе
5/10
В программе Биеннале основной проект в Московском музее современного искусства, стратегические и специальные проекты, параллельная и образовательная программы
6/10
«Гараж» к чемпионату мира приурочил первую в России большую выставку одного из самых известных фотографов мира — Юргена Теллера. Среди представленного есть знаменитый кадр, сделанный на могиле отца с футбольным мячом, снимки футболистов и просто работы фотографа, сделанные в разных уголках планеты
7/10
Футбольный музейный проект ВДНХ — выставка «Мяч круглый, поле ровное. Хроники российского футбола 1897–2018». Она состоит из трех разделов: «История императорского и советского футбола», «Зал славы», посвященный лучшим отечественным футболистам, и «Современная история российского футбола и околофутбола»
8/10
Bosco Fresh Fest опять меняет площадку, в этом году он пройдет в школе управления «Сколково». 10 и 11 июня здесь будет звучать независимая музыка разных стилистических оттенков — от рэпа до электроники. Кроме музыки в программе фестиваля лекции по истории кино, уроки по искусству
9/10
В Парке Горького открыли школу фехтования. Занятия проводят по субботам по трем направлениям: спортивное, историческое и артистическое фехтование
10/10
Самые популярные галереи