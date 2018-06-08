Афиша на выходные: Бэнкси, «Лето» Серебренникова, Bosco Fresh Fest и футбол в музеях

Bosco Fresh Fest

Bosco Fresh Fest опять меняет площадку, в этом году он пройдет в школе управления «Сколково». 10 и 11 июня здесь будет звучать независимая музыка разных стилистических оттенков — от рэпа до электроники. Кроме музыки в программе фестиваля лекции по истории кино, уроки по искусству

9/10