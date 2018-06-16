Прощание со Станиславом Говорухиным
Владимир Путин одним из первых простился с режиссером
Церемония прощания с режиссером и политиком Станиславом Говорухиным прошла в храме Христа Спасителя
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Владимир Путин лично выразил соболезнования вдове Говорухина
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Проститься с Говорухиным пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко (слева) с супругой Марией
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Музыкант Александр Розенбаум
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
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Режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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Актеры Леонид Ярмольник и Сергей Шакуров (слева направо)
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Министр культуры Владимир Мединский
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Актеры Станислав Садальский и Людмила Максакова
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Глава «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров
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Вдова писателя Солженицына Наталия Солженицына
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