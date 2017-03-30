Мутко: мельдония нет в российском списке запрещенных в спорте препаратов

За основу перечня запрещенных для спортсменов субстанций и методов, утвержденного правительством России, взят список самых сильнодействующих препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Постановлением утвержден перечень субстанций, методов, которые запрещены WADA, но внести его (список WADA) целиком и за их применение наказывать уголовной ответственностью было бы неправильно», - сказал Мутко.

Он подчеркнул, что в постановление правительства, утвержденное в четверг, попали самые сильнодействующие вещества. «Там много субстанций не включены. Речь о серьезном допинге, который увеличивает возможности спортсмена, нарушая главные принципы честности в спорте. Речь о серьезных методах, о переливании, гормонах, анаболиках», - пояснил вице-премьер.

Поэтому в российском перечне нет, например, мельдония - который, по мнению Мутко, является, «спорной субстанцией».

Он отметил, что мельдоний «включен в список WADA, это право WADA, но вносить его в перечень, по которому будут возбуждаться уголовные дела, смысла никакого нет».