Правительство утвердило перечень запрещенных для спортсменов веществ

Премьер России Дмитрий Медведев подписал документ о перечне запрещенных веществ и методов для применения спортсменами.

По его словам, «речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции в ситуации, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг».

В подписанном постановлении правительства говорится, что в список запрещенных препаратов и методов для спортсменов включены анаболики, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

Как отмечается в пояснении к постановлению, «принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».

Медведев напомнил, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс – введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению допинга и к противоправным действиям.