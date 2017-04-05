Тяжелоатлетка Царукаева лишена серебряной медали Олимпиады-2012 за допинг

Международный олимпийский комитет лишил серебряной медали Игр 2012 г. российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву (вес до 63 кг), сообщает пресс-служба МОК в среду.

Повторная проверка проб, взятых у россиянки во время Олимпиады в Лондоне, выявила наличие туринабола. Спортсменке предписано вернуть серебряную медаль и диплом.

МОК также принял решение лишить золотой медали Олимпиады 2008 г. в Пекине борца вольного стиля Артура Таймазова из Узбекистана (в весе до 120 кг). После перепроверки в его пробе были обнаружены запрещенные препараты туринабол и станозолол.

Кроме того, МОК лишил медали Олимпиады-2008 еще одного борца вольного стиля - украинца Василия Федоришина, который выиграл «серебро» в весе до 60 кг. После перепроверки в его пробе был обнаружен запрещенный препарат туринабол.