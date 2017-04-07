Госдума ужесточила ответственность болельщиков за нарушения на матче

Госдума в пятницу приняла законопроект, ужесточающий ответственность болельщиков за грубое нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях.

Так, в случае грубого нарушения правил поведения зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 000 до 20 000 руб. либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет.

Если такое нарушение допустил иностранец, то он будет наказываться таким же штрафом с выдворением за пределы России либо арестом на срок до 15 суток также с последующим выдворением из России.

Под грубым нарушением правил поведения зрителей понимается нарушение, которое создает угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, а также нарушения, повлекшие приостановление или прекращение состязания.

За повторное нарушение на спортивном соревновании иностранцам грозит штраф от 10 000 до 15 000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы России.

При этом вводится смягчающая норма, согласно которой выдворение иностранца может быть заменено на штраф от 40 000 до 50 000 руб. или административный запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

Кроме того, в закон о физкультуре и спорте вводится норма, согласно которой во время официальных спортивных соревнований ограничивается въезд в Россию тех болельщиков-хулиганов, о которых известно, что они нарушали правила поведения зрителей на соревнованиях за рубежом.