Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью космонавта Гречко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Гречко в связи со смертью космонавта. Об этом сообщается на сайте Кремля. В сообщении отмечается, что Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос.

Соболезнования выразил также премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Георгий Михайлович Гречко был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем. Дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек, Георгий Михайлович многое сделал для развития отечественной космонавтики и ракетно-космической промышленности», — говорится в телеграмме премьера.

Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет. Накануне сообщалось, что он госпитализирован в тяжелом состоянии. Дочь Гречко Ольга сообщила РБК, что космонавт скончался от сердечной недостаточности. «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти — сердечная недостаточность», — сказала она.