Семь российских легкоатлетов смогут выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила семи российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Так, ассоциация одобрила заявки Ильи Мудрова (прыжки с шестом), Сергея Шубенкова (спринтерский бег), Сергея Широбокова, Яны Смердовой (оба - спортивная ходьба), Даниила Цыплакова, Марии Кучиной (оба - прыжки в высоту) и Ольги Муллиной (прыжки с шестом).

Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 г. Всего в этом году IAAF одобрила 10 и отклонила 17 заявок спортсменов на выступление под нейтральным флагом.