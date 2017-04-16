«Оренбург» обыграл «Терек» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл грозненский «Терек» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота грозненской команды забили полузащитник Денис Попович на 27-й минуте матча и защитник «Терека» Заурбек Плиев на 89-й (автогол). Единственный гол «Оренбургу» забил полузащитник Георге Грозав на 73-й минуте.

На данном этапе «Терек» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (33 очка), «Оренбург» расположился на 14-й строчке (19 очков).

В следующем туре «Терек» 22 апреля примет у себя махачкалинский «Анжи», «Оренбург» в этот же день сыграет на выезде с томской «Томью».