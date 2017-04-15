«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче РФПЛ

Пермский футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на Урале и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота пермской команды забил полузащитник «Амкара» Януш Гол на 35-й минуте матча (автогол). Мяч «Уфе» забросил нападающий Дарко Бодул на 90-й минуте.

На данном этапе «Уфа» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (33 очка), «Амкар» расположился на 7-й строчке (33 очка).

В следующем туре «Уфа» 22 апреля примет у себя московский ЦСКА, «Амкар» в этот же день на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».