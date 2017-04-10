Футбол как протест

Мне пришла в голову идея активного протеста против коррупции для тех, кто не хочет заниматься никакой политической деятельностью. Таких граждан немало – к коррупции отрицательно относится гораздо больше людей, чем пришло на масштабные антикоррупционные митинги 26 марта. Тем, кто готов ходить на митинги и помогать политикам, которые реально борются с коррупцией, мой совет не нужен, но тем, кто не готов, может пригодиться.

Совет такой: ходите побольше на футбол. Физически, на стадион. С женами, мужьями, родителями и детьми. У российского футбола есть проблема – на клубы тратится много денег, а зрителей ходит очень мало. Cредняя посещаемость в первом круге сезона 2016/17 г. – около 11 500 зрителей, в полтора, два, три раза меньше, чем в ведущих европейских лигах. А деньги тратятся в большой степени общественные: либо напрямую, в том числе из муниципальных бюджетов, либо косвенно – через бюджеты государственных компаний. (К москвичам это относится в минимальной степени. Крупнейшие московские клубы, ЦСКА и «Спартак», как и «Краснодар», содержатся частными владельцами.)

Какое отношение это имеет к борьбе с коррупцией? А вот такое: деньги из местного бюджета тратятся все равно, но если граждане будут больше ходить и смотреть, то они будут больше задумываться над тем, на что тратятся их деньги. Я не думаю, что от этого они скажут: «Перестаньте тратить деньги на футбол». Нет, но больше будут интересоваться соотношением расходов и тем, что получают за свои налогоплательщицкие деньги. Переплачивать за второсортных игроков проще, если никто не интересуется местной командой. Деньги на строительстве и эксплуатации стадиона гораздо проще украсть, если на матчи никто не ходит. Гражданин, по-настоящему заинтересовавшийся футболом, через некоторое время сам собой спросит мэра: стал ли футбольный стадион в нашем городе таким же центром культурной и торговой жизни, какими являются современные стадионы в европейских городах? Человек, который привыкает ходить на футбол с семьей, пожилыми родителями и маленькими детьми, будет иметь повышенные требования к чистоте и безопасности – не только на стадионе, но и в городе вообще.

Может показаться, что мой совет «ходите на стадион» ставит всё с ног на голову. А что если на матчи в Казани, Перми, Ростове, Самаре, Уфе будет регулярно ходить по 20 000–30 000 человек, а улучшения не наступят? Наступят, не волнуйтесь. Политическая экономика – это не физика, конечно, и ее законы не законы тяготения, но все сработает: будут ходить десятки тысяч жителей – местные политики начнут серьезно интересоваться, как понравиться болельщикам.

Еще раз. Если вам не нравится коррупция и вы готовы идти на митинг, участвовать в избирательных кампаниях тех, кто борется с коррупцией, жертвовать им деньги – вперед! Идите на митинг, участвуйте в агитации, жертвуйте деньги. Но если вы не готовы на такую активность, а коррупция все же не нравится – приходите хотя бы на футбол.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»