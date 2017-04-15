«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Татарстане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота казанской команды забил нападающий Федор Смолов на 57-й минуте матча.

На данном этапе «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (38 очков), «Рубин» расположился на 10-й строчке (28 очков).

В следующем туре «Краснодар» 22 апреля примет у себя тульский «Арсенал», «Рубин» в этот же день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».