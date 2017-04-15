«Анжи» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:3

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Махачкале и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голы в ворота махачкалинской команды забили защитник Георгий Зотов на 23-й минуте матча и нападающие Сергей Корниленко на 9-й и Кристиан Паскуато на 64-й минуте. Единственный мяч «Крыльям Советов» забросил полузащитник Арсен Хубулов на 89-й минуте (пенальти).

На данном этапе «Анжи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата (24 очка), «Крылья Советов» расположились на 13-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» 22 апреля примут у себя казанский «Рубин», «Анжи» в этот же день на выезде сыграет с грозненским «Тереком».