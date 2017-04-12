Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: «Зенит» доплатит за стадион

Стадиону требуется еще 13% от стоимости строительства

ФК «Зенит» собирается вложить в него 5,5 млрд рублей
Строительство стадиона заняло почти 10 лет и обошлось в 43 млрд руб.
Строительство стадиона заняло почти 10 лет и обошлось в 43 млрд руб.
Евгений Егоров / Ведомости

В ближайшие два года ФК «Зенит» потратит на новый стадион около 5,5 млрд руб., эксплуатация обойдется примерно в 700–750 млн руб. в год, сообщила пресс-служба клуба. Вопрос об источниках финансирования пресс-служба не комментирует.

Стадион на Крестовском острове строился с 2007 г., его итоговая стоимость, по словам вице-губернатора Игоря Албина, около 43 млрд руб. Стройку финансировал бюджет Петербурга. «Зенит» получит стадион в управление за 1 руб. по концессионному соглашению. В декабре 2016 г. в городской администрации оценивали расходы на эксплуатацию стадиона в 600 млн руб. в год, в 500 млн руб. – оборудование и материалы, которые клубу придется купить для эксплуатации объекта.

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