Стадиону требуется еще 13% от стоимости строительства

В ближайшие два года ФК «Зенит» потратит на новый стадион около 5,5 млрд руб., эксплуатация обойдется примерно в 700–750 млн руб. в год, сообщила пресс-служба клуба. Вопрос об источниках финансирования пресс-служба не комментирует.

Стадион на Крестовском острове строился с 2007 г., его итоговая стоимость, по словам вице-губернатора Игоря Албина, около 43 млрд руб. Стройку финансировал бюджет Петербурга. «Зенит» получит стадион в управление за 1 руб. по концессионному соглашению. В декабре 2016 г. в городской администрации оценивали расходы на эксплуатацию стадиона в 600 млн руб. в год, в 500 млн руб. – оборудование и материалы, которые клубу придется купить для эксплуатации объекта.