В России нашли несколько замен мельдонию

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло несколько незапрещенных препаратов, которые схожи с мельдонием. При этом данные лекарственные средства в разы эффективнее. С таким заявлением выступил руководитель ФМБА Владимир Уйба.

«Причем несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающие в разы лучше, чем мельдоний… Поскольку они не запрещены, нам мельдоний уже не актуален, то есть мы про мельдоний можем забыть», — добавил Уйба.

1 января прошлого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ. Из-за этого несколько российских спортсменов временно отстранили от соревнований, так как их допинг-пробы на мельдоний в течение 2016 г. были положительными. Позже стало известно, что период вывода вещества из организма неизвестен. В апреле WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме, и большинство спортсменов были амнистированы.