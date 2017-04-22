«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове и завершилась со счетом 2:0.

Голы в ворота уральской команды забили защитник Бранислав Иванович на 86-й минуте матча и полузащитник Йоан Молло на 90-й.

На данном этапе «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (46 очков) и отстает от ЦСКА на 1 очко, «Урал» расположился на 10-й строчке (29 очков).

В следующем туре «Урал» 26 апреля в гостях встретится с московским «Спартаком», «Зенит» в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».