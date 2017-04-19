Мутко: дополнительные деньги на строительство «Зенит-арены» не потребуются

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что дополнительные средства на переделку стадиона на Крестовском острове не потребуются. Однако, по его словам, есть ряд незначительных спорных моментов, среди которых качество газона. «С точки зрения строительства каких-то дополнительных денег не нужно. Есть деньги, которые мы выделили только на создание инфраструктуры и безопасности», — приводит «РИА Новости» его слова.

Наличие спорных моментов не помешает провести матч на стадионе 22 апреля, как это было запланировано ранее, уверен Мутко. Вице-премьер добавил, что деньги могут потребоваться для адаптации стадиона.