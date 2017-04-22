«Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота москвичей забили нападающий Александр Бухаров на 23-й и 50-й минутах матча и полузащитник Александр Гацкан на 45-й.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (54 очка). ЦСКА и «Зенит» отстают от него на 7 и 8 очков соответственно. «Ростов» занимает 5-е место (36 очков).

В следующем туре «Спартак» 26 апреля примет у себя екатеринбургский «Урал», «Ростов» в этот же день сыграет на выезде с «Уфой».