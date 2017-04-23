«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила на Кубани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота тульской команды забили полузащитник Шарль Каборе на 49-й минуте матча и нападающий Федор Смолов на 84-й.

На данном этапе «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (41 очко) и отстает от «Зенита» на пять очков, «Арсенал» расположился на предпоследней 15-й строчке (18 очков).

В следующем туре «Арсенал» 26 апреля примет у себя самарские «Крылья Советов», «Краснодар» в это же день на выезде сыграет с пермским «Амкаром».