«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата (29 очков), «Крылья Советов» расположились на 14-й строчке (21 очко).

В следующем туре «Рубин» 26 апреля примет у себя грозненский «Терек», «Крылья Советов» в этот же день сыграют на выезде с тульским «Арсеналом».